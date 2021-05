vor 7 Min.

Schwarz-Grün in Augsburg: Wie viel ist dran an der demonstrativen Harmonie?

Plus Seit einem Jahr regiert ein schwarz-grünes Bündnis im Augsburger Rathaus - bisher ziemlich geräuschlos. In den Reihen der CSU gibt es mehr Bedenken als bei den Grünen.

Von Jörg Heinzle

Schon die Parkplatzsituation zeigt, dass sich etwas verändert hat in der Augsburger Stadtpolitik. Bernd Kränzle, der frühere CSU-Fraktionschef im Stadtrat, parkte seinen Wagen meist auf dem Fischmarkt. Von dem Platz aus sind es nur ein paar Schritte zum Nebeneingang des Augsburger Rathauses, wo die Fraktionen ihre Büros haben und in normalen Zeiten der Stadtrat tagt. Jetzt, in Corona-Zeiten, finden die Sitzungen in der Kongresshalle statt. Der Fischmarkt fällt als Parkplatz aus, hier lagern seit zehn Monaten die Aktivisten des Klimacamps. Und Leo Dietz, der neue Fraktionsvorsitzende der CSU, verzichtet regelmäßig aufs Auto und fährt mit dem Fahrrad zum Rathaus.

