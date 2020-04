Schwarz-Grün kickt die SPD aus der Stadtregierung

Plus CSU und Grüne wollen in Augsburg künftig ohne die SPD regieren. Für einen Referenten ist diese Entscheidung besonders bitter, doch auch viele andere müssen ihren Posten wohl abgeben.

Wer aufmerksam hingehört hatte, konnte die Entwicklung bereits am Abend der Stichwahl erahnen: Die designierte Oberbürgermeisterin Eva Weber gab sich damals bedeckt, als sie gefragt wurde, ob es für die kommenden sechs Jahre wieder auf ein Dreierbündnis mit Grünen und SPD hinauslaufen würde. Ob sie sich damit also eine ähnlich komfortable Mehrheit sichern würde, wie das sechs Jahre zuvor ihr Vorgänger Kurt Gribl getan hatte.

Eva Weber will die Stadträte künftig besser mitnehmen. Bild: Klaus Rainer Krieger

Eva Weber ist als Politikerin erfahren genug, um nichts preiszugeben, was sie nicht sagen will. Doch ihre Antwort an jenem 29. März war so ausweichend gewesen, dass einige schon vermutet hatten, die SPD könnte raus sein aus der Augsburger Stadtregierung. Nun ist es so gekommen: Die Sondierungsverhandlungen zwischen CSU und Grünen waren bereits am Karfreitagabend abgeschlossen. Am Karsamstag gegen Mittag stand nach Gesprächen mit den Sozialdemokraten dann auch fest, dass es Schwarz-Grün ohne Rot angehen will. Weder den Grünen noch der CSU sei diese Entscheidung leicht gefallen, hieß es danach in einer abgestimmten Pressemitteilung der beiden künftigen Regierungsparteien. Klar sei aber auch, "dass aufgrund des Wählerwillens CSU und Grünen den Auftrag zur gemeinsamen Gestaltung und Verantwortung in Augsburg übertragen bekommen haben".

Das Ergebnis, ein Schock für Dirk Wurm

Ein Schock dürfte diese Nachricht vor allem für Dirk Wurm gewesen sein, der es als SPD-OB-Kandidat in die Stichwahl geschafft und daraus auch einen Anspruch auf eine weitere Regierungsbeteiligung abgeleitet hatte. Als Ordnungsreferent stand er in der Bekämpfung der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen zudem eng an der Seite von Eva Weber. Wurm präsentierte sich als Krisenmanager und sendete damit freilich auch Signale aus: "Mit mir als Referenten ist die Stadt in guten Händen."

Dirk Wurm (SPD) am Wahlabend im Augsburger Rathaus. Bild: Klaus Rainer Krieger

Ganz aufgegeben hat Wurm dies Posten vielleicht auch noch nicht. Selbst wenn es seitens CSU und Grünen einige Vorschläge für Referenten gibt, abstimmen muss der Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung am 4. Mai. Wurm könnte sich also erneut als Ordnungsreferent bewerben. "Ob ich das tun werde, habe ich für mich aber noch nicht entschieden", sagte er am Samstag auf AZ-Anfrage, kurz nachdem das Ergebnis der Sondierungsgespräche bekannt geworden war. Wurms Chancen dürften aus aktueller Sicht eher gering sein.

CSU und Grüne werden ihren Parteien kommende Woche den Vorschlag einer schwarz-grünen Stadtregierung zur Abstimmung vorstellen. Volker Ullrich, stellvertretender Bezirksvorsitzender der CSU, sagt, es werde am Mittwoch eine Videokonferenz mit dem Bezirksvorstand geben. Bereits vorher sollen die Parteimitglieder darüber informiert werden, wie sich Christsoziale und Grüne den Zuschnitt der Referate vorstellen könnten. Bis dahin will dazu keine der künftigen Regierungsparteien Auskunft geben.

Diese Referenten sind im Gespräch

Dennoch wird bereits über Personalien spekuliert. Gesetzt ist demnach Baureferent Gerd Merkle (CSU), der nicht nur fachlich als kompetent gilt, sondern auch mit Eva Weber befreundet ist. Dem Thema Wohnen und Bauenwird in der kommenden Amtsperiode eine besondere Rolle zukommen, da es in Augsburg an bezahlbarem Wohnraum fehlt und viel gebaut werden muss. Eva Weber wird in der Position des Referenten schon deshalb einen Vertrauensmann haben wollen.

Merkle soll nach AZ-Informationen wohl auch der neue Themenbereich Mobilität zugeschlagen werden. Eva Weber hatte in ihrem Wahlprogramm dafür ursprünglich einen eigenen Referenten vorgesehen. Offenbar soll dieser Schritt aber erst später erfolgen. Nach Auskunft von Insidern soll ein Mobilitätsreferat erst aus dem Baureferat heraus entwickelt werden.

Was das Finanzreferat betrifft, verdichten sich die Hinweise, dass es an den bisherigen Leiter der Kämmereiverwaltung Roland Barth (parteilos) gehen wird. Offenbar wird er aber nicht wie bislang Eva Weber auch für das Ressort Wirtschaft verantwortlich zeichnen. Dieses Referat würde demnach wieder eigenständig und müsste neu vergeben werden.

Dass das Umweltreferat in der aktuellen Konstellation mit dem Bereich Integration in Händen von Reiner Erben (Grüne) bleiben wird, gilt als unwahrscheinlich. Erben ist mit seinem umweltpolitischen Kurs auch in seiner eigenen Partei nicht unumstritten, weshalb es sein könnte, dass es für ihn eine neue Aufgabe in der Stadtregierung gibt, die sich von der bisherigen unterscheidet. Zudem gibt es Kritiker an der Verbindung Umwelt und Integration: Letzterer Bereich sei besser beim Bildung- oder auch beim Kulturreferat angesiedelt., weil es in diesen Bereichen mehr Schnittmengen gebe.

Das Bildungsreferat wird frei, da Hermann Köhler (CSU) in Rente geht. Ambitionen hat Martina Wild von den Grünen, die sich politisch von Anfang an mit diesem Thema beschäftigt hat. Ihre Partei sieht die 42-Jährige offenbar auch als Zweite Bürgermeisterin. Dass dieser Posten mit einem Mitglied der Grünen besetzt wird, ist so gut wie sicher.

Das Sozialreferat, bislang geleitet von Stefan Kiefer (SPD), könnte ausgeschrieben werden. Diese Entscheidung ist nach Auskunft von Insidern aber noch nicht gefallen. Gut möglich, dass die Grünen es lieber aus ihren Reihen besetzen würden. Als mögliche Kandidatin wird Pia Haertinger gehandelt, die bislang beim Sozialverband SKM beschäftigt ist. Auch Stefan Kiefer könnte sichwieder für diesen Posten bewerben wollen, heißt es aus Insiderkreisen.

Eng könnte es für den parteilosen Kulturreferenten Thomas Weitzel werden, der auf der CSU-Liste für den Stadtrat kandidiert hatte. Die Grünen drängen seit längerem darauf, diesen Posten auszuschreiben, um ihn mit einem Experten zu besetzen. Offenbar haben sie sich in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU in diesem Punkt durchgesetzt. Weitzel kann sich dann zwar wieder bewerben, es wäre aber denkbar, dass er bei einem geeigneten Gegenkandidaten bei den Grünen durchfällt.

Überlegungen, das Kulturreferat mit dem Bildungsreferat zusammenzulegen, sind offenbar vom Tisch. Dennoch wäre es denkbar, die Kultur mit einem anderen Ressort zu verknüpfen. Ein Grund: Mit dem Übergang des Theaters in die Verantwortung des Freistaats ist ein großer Betrieb aus der alleinigen Zuständigkeit des Kulturreferenten herausgefallen. Denkbar wäre, wie bereits vor einigen Jahren wieder ein Kultur- und Sportreferat zu bilden.

Der Sport fiele dann aus der bisherigen Zuständigkeit des Ordnungsreferenten. Wer nach dem Ausscheiden von Dirk Wurm diesen Bereich übernehmen könnte, ist noch nicht bekannt. Der Bereich Ordnung gilt allerdings nicht als besonders beliebt, da damit auch viele unliebsame Aufgaben wie zum Beispiel der Ordnungsdienst verbunden sind. Aufgaben also, die in der Außenwirkung nicht so populär sind wie andere Ressorts.

Knapp drei Wochen bleiben CSU und Grünen nun, um ihr Personaltableau für die Stadtregierung zusammenzustellen. Dann wird der Stadtrat entscheiden, ob er mit den Vorschlägen einverstanden ist.