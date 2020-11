vor 17 Min.

Schwarz-Grün plant Tempokontrollen in der Pferseer Unterführung

In der Pferseer Unterführung in Augsburg dürfen Radler zwar auf dem Fußweg fahren, müssen dabei aber Schrittgeschwindigkeit einhalten. Befolgt wird das nicht immer.

Plus Die Augsburger Regierungskoalition will in der Pferseer Unterführung für Radfahrer mehr Sicherheit erreichen. Zuletzt gab es entsprechende Forderungen von der Radlerlobby.

Von Stefan Krog

CSU und Grüne im Augsburger Rathaus möchten, dass in der Pferseer Unterführung, wo seit dem Sommer Tempo 30 gilt, Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Die Stadt solle prüfen, ob dies möglich ist, ebenso wie das Anbringen von Geschwindigkeitsanzeigen und von Tempo-30-Markierungen auf der Fahrbahn. In dem Antrag schreiben die Fraktionsspitzen der Koalitionspartner CSU und Grünen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung, die auf Betreiben von Fahrradaktivisten eingeführt wurde, zu wenig beachtet werde, vermutlich weil die Fahrbahnbreite weiterhin die Zulässigkeit von Tempo 50 suggeriere. Bei dem Tempolimit handle es sich um einen "lang gehegten Wunsch aus Bürgerschaft und Zivilgesellschaft".

Radfahren in Augsburg: Zwischen Radaktivisten und Stadt knirschte es zuletzt

Zwischen Radlerlobby und Stadt hatte es zuletzt mehrere Misstöne gegeben. Die Bürgeraktion Pfersee hatte gemeinsam mit der Fridays-for-Future-Bewegung, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und dem Forum Augsburg Lebenswert entsprechende Verbesserungen gefordert, verbunden mit deutlicher Kritik an der Stadt, weil diese bei der Förderung des Radverkehrs nicht vorankomme. Selbst bei den wenigen Maßnahmen, die in diesem Jahr umgesetzt wurden, sei die Halbherzigkeit erkennbar, lautete der Vorwurf. Die Stadionstraße am Rosenaustadion etwa bekam im Sommer einen neuen Fahrbahnbelag. Für Radler wurde ein Schutzstreifen markiert. Baureferent Gerd Merkle (CSU), der in einigen weitergehenden Forderungen die Bauverwaltung angegriffen sah, konterte scharf.

In der Pferseer Unterführung dürfen Radler zwar auf dem Fußweg fahren, müssen dabei aber Schrittgeschwindigkeit einhalten. Befolgt wird das nicht immer. Um Radlern den Weg auf die Straße, wo sie eigentlich hingehören, zu erleichtern, soll die Tempo-30-Regelung künftig stärker durchgesetzt werden. Der Vorstoß von Schwarz-Grün scheint der Versuch zu sein, die Wogen zwischen Radlern und Stadt wieder etwas zu glätten. Hinter den Kulissen laufen Gespräche über eine einvernehmliche Lösung beim Thema Fahrradentscheid.

Bürgerbegehren fordert mehr Sicherheit für Radler in Augsburg

Wie berichtet hat das Bürgerbegehren zur Förderung des Radverkehrs genug Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Seit dem Sommer wird zwischen Stadt und Radaktivisten verhandelt, wie Verbesserungen auch angesichts der coronabedingten Finanzknappheit zu bewerkstelligen sind, ohne dass es zur Bürgerabstimmung kommt. Das Bürgerbegehren fordert mehr Sicherheit für Radler, etwa durch mehr Radwege sowie mehr Abstellmöglichkeiten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen