00:30 Uhr

Schwarz-Grün will Altstadt teilsperren

Durchgangsverkehr soll künftig raus

Das Regierungsbündnis aus CSU und Grünen will die Augsburger Altstadt für den Durchgangsverkehr sperren lassen. „Die Stadtregierung macht Ernst mit der dringend notwendigen Verkehrswende. In einem ersten Schritt soll zukünftig im gesamten Lechviertel nur noch Anlieger- und Lieferverkehr zulässig sein“, so Verena von Mutius-Bartholy, Fraktionschefin der Grünen. Ihr Kollege Leo Dietz (CSU) sagt, dass man so weniger Lärm und mehr Aufenthaltsqualität schaffe. Davon würden Anwohner, Gewerbetreibende und Gastronomie profitieren.

Wie viel Verkehr konkret durch eine Sperrung für Durchgangsverkehr eingespart würde, ist allerdings unklar, ebenso wie die Überwachung der Sperrung. Bei den dortigen Straßen handelt es sich um verkehrsberuhigte Bereiche, in denen Schrittgeschwindigkeit und zum großen Teil Bewohnerparken gilt. Insofern dürfte sich die Zahl der Autofahrer, die nicht dort wohnen, eher in Grenzen halten. CSU und Grüne sehen die Altstadt-Teilsperrung aber nur als ersten Schritt. „Langfristig stellen wir uns vor, die gesamte Altstadt autofrei zu machen und gleichzeitig die umweltfreundliche Mobilität zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zu stärken“, so von Mutius-Bartholy. Auch eine „autofreie“ Maximilianstraße ist Bestandteil des Koalitionsvertrags, wobei noch unklar ist, was unter „autofrei“ genau zu verstehen ist. Die Bauverwaltung befasst sich mit Voruntersuchungen. (skro)

