11:13 Uhr

Schwarzarbeit-Ermittler kontrollieren auf Schloss Neuschwanstein

Beamte des Augsburger Zolls haben sich auf Schloss Neuschwanstein wie Touristen unauffällig unter die Besucher gemischt und rund 80 Beschäftigte auf mögliche Schwarzarbeit kontrolliert.

Von Jörg Heinzle

Die Zollbeamten sahen aus wie normale Urlauber. In ziviler Kleidung, bepackt mit Rucksäcken und Fotoapparaten, besuchten sich am Dienstagmorgen eine der größten Touristenattraktionen in Bayern - das Schloss Neuschwanstein. Es war aber kein Betriebsausflug, der hier stattfand. Beamte des Augsburger Hauptzollamtes haben rund 80 Beschäftigte auf dem Schloss kontrolliert. Vier Kontrollteams mischten sich unauffällig unter die Schlossbesucher. Die Zollbeamten, es waren insgesamt rund ein Dutzend, prüften unter anderem Arbeiter, die derzeit mit umfangreichen Renovierungsarbeiten an dem Schloss im Ostallgäu beschäftigt sind.

Die Beamten prüften aber nicht nur die Bauarbeiter, sondern auch weitere Beschäftigte - etwa Schlossführer, Servicekräfte in der Gastronomie, in Andenkenläden, beim Sicherheitsdienst und Kutschenfahrer. Die Kontrolle habe ohne einen konkreten Verdacht stattgefunden, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Augsburg unserer Redaktion. Die meisten Besucher, die an diesem Tag das von König Ludwig II. erbaute Schloss anschauten, hätten auch gar nichts bemerkt. Dass die Beamten alle, wie vorgeschrieben, Pistolen bei sich tragen, nahm ebenfalls niemand wahr. Das sei auch das Ziel gewesen.

Die Kontrollaktion am Dienstag habe bisher keine näheren Verdachtsmomente auf Schwarzarbeit oder andere Gesetzesverstöße ergeben, so die Sprecherin. Nun müssten die vor Ort erhobenen Daten aber noch überprüft werden. Das könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geprüft wird bei solchen Kontrollen auch, ob es Hinweise auf Scheinselbständigkeit gibt, ob der Mindestlohn nicht unterschritten wird und ob Beschäftige, die nicht aus der EU kommen, eine Arbeitserlaubnis haben. Der Leiter des Hauptzollamtes, Hans-Henning Kühne, sagt zu dem Einsatz: "Dieser Prüfeinsatz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zeigt deutlich, dass mit dem Zoll wirklich überall und jederzeit gerechnet werden muss."

Augsburger Zoll kontrollierte im vergangenen Jahr 1400 Firmen

Die rund 250 Beamten der Augsburger Finanzkontrolle Schwarzarbeit kontrollierten im vergangenen Jahr rund 1400 Firmen. Die Augsburger Zollamt ist zuständig für einen großen Teil von Bayerisch-Schwaben und den Raum Ingolstadt. Aus den Schwarzarbeits-Kontrollen ergaben sich rund 2600 Ermittlungsverfahren. Zusammengerechnet haben sich so laut Zoll Haftstrafen von 87 Jahren und Geldbußen in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro ergeben. Der von den Beamten ermittelte Schaden lag bei rund 34,8 Millionen Euro.

Vor allem Gewerkschaften wie die IG Bau kritisieren immer wieder, dass es nicht genug Kontrollen gebe. So würde viele schwarze Schafe nicht erwischt. Neben der Gastronomie und dem Logisitik- und Transportgewerbe zählt auch das Baugewerbe zu den Branchen, die nach Einschätzung des Zolls anfällig sind für Verstöße - und deshalb entsprechend häufig kontrolliert werden. Da man nicht unbegrenzt Personal zur Verfügung habe, könne man nur stichprobenartig kontrollieren, sagt Arnold Eibl, der regionale Chef der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Der Zoll setzte aber gezielt Schwerpunkte aufgrund einer gründlichen Risikoanalyse. Eibl verweist auch darauf, dass die Zahl der Stellen ausgebaut wird.

Derzeit werden von der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und 20 Millionen Euro in die Sanierung des Schlosses Neuschwanstein gesteckt. Die Restauratoren richten auch die Prunkräume des Schlosses, das vor 150 Jahren gebaut wurde, her. Unter anderem den Sängersaal mit seinen aufwendigen Wandgemälden. Den Planungen zufolge sollen die Arbeiten bis ins Jahr 2022 dauern. Besucht werden kann das Schloss trotzdem.

