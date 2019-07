00:31 Uhr

Schwarzfahrer muss ins Gefängnis

Er wurde schon mehrfach erwischt

Vermutlich hätte sich der Angeklagte schon viele Jahreskarten für den Augsburger Verkehrsverbund kaufen können für das, was er stattdessen wegen wiederholten Schwarzfahrens an Strafen gezahlt hat. Er wird immer wieder ohne gültiges Ticket erwischt – diesmal schickt ihn das Augsburger Amtsgericht für vier Monate ins Gefängnis.

Auf dem Ticket, das der Mann im vergangenen September bei einer Kontrolle auf der Fahrt zwischen dem Königsplatz und dem Moritzplatz vorzeigt, steht der Name einer älteren Frau. Der Stadtwerke-Kontrolleur sagt vor Gericht, er habe Verdacht geschöpft angesichts des noch keine 40 Jahre zählenden Mannes aus dem Irak – und das Ticket geprüft. Theoretisch gibt es übertragbare Tickets, doch in diesem Fall meldete der Computer: ungültig – weil von der Eigentümerin verloren gemeldet.

Dann zeigte sich, dass der Mann ein alter Bekannter ist. Immer wieder war er seit 2011 schwarzgefahren und erwischt worden. Zuletzt hatte er sogar Ersatzhaft angetreten, weil er die Strafe nicht bezahlt hatte. Der Angeklagte räumte über seinen Dolmetscher vor Richterin Ulrike Ebel-Scheufele ein, mit besagter Fahrkarte gefahren zu sein. Er habe sie von jemandem am Jakobertor gekauft, was darauf stand, habe er nicht verstanden. Die Richterin blieb im Urteil zwar zwei Monate unter der Forderung von Staatsanwalt Sebastian Konrad, folgte aber seinem Antrag auf eine Haftstrafe ohne Bewährung. Eine Geldstrafe, wie sie der Angeklagte für sich gewünscht hatte, komme nicht mehr in Frage. Zu oft habe er sich nach Geld- und Bewährungsstrafen schon nicht gebessert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (gel)

