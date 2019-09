vor 19 Min.

Schwere Unfälle in Augsburg: Acht Menschen verletzt

In der Nacht auf Samstag ist es im Stadtgebiet Augsburg zu zwei schweren Autounfällen gekommen. Acht Menschen wurden dabei verletzt.

Zu zwei schweren Autounfällen ist es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet Augsburg gekommen. Gegen Mitternacht kollidierten zuerst zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich An der Blauen Kappe und Klinkertorstraße. Nach Angaben der Polizei wollte eines der beiden Fahrzeuge verbotenerweise in die Klinkertorstraße abbiegen und stieß daraufhin mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Weil eines der Autos durch den Unfall stark verformt wurde, mussten die Insassen durch die Feuerwehr mithilfe eines Rettungsspreizers befreit werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in die Uniklinik Augsburg transportiert.

Weiterer Unfall in Augsburg

Nur wenig später kam es unweit der ersten Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. An der Kreuzung zwischen Schaezlerstraße und Am alten Einlaß war Polizeiangaben zufolge ein Auto ins Schleudern geraten, kam von der Straße ab und stieß dann gegen einen Baum. Auch hier mussten die vier Insassen von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden.

Der Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg transportiert, seine drei Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)

