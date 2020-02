08:32 Uhr

Schwerer Betriebsunfall in Lechhausen - Feuerwehr rückt aus

Ein schwerer Betriebsunfall hatte sich in Lechhausen ereignet. Symbolbild

Schwer verletzt wurde eine Person bei der Arbeit in einer Firma in Lechhausen. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken.

Es war am Donnerstag gegen 14 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Maschinenunfall in die Sterzingerstraße gerufen wurde. Eine Person klemmte mit dem kompletten Arm in einem hydraulisch betriebenen Tisch und hat sich dabei schwer verletzt.

Mehrere Mitarbeiter versuchten mit Hebelwerkzeugen die Last bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Augsburg zu verringern. Der Notarzt versorgte die schwerverletzte Person. Mit einem hydraulischen Rettungsspreizer konnten die schweren Eisenplatten letztendlich auseinandergedrückt werden. Die schwerverletzte Person wurde durch den Notarzt/Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (ina)

