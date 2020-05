vor 1 Min.

Schwerer Unfall: A8 bei Augsburg-Ost wieder einspurig befahrbar

Auf der A8 ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Nachdem ein Transporter in einen Lkw gekracht ist, war die A8 in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt. Mittlerweile ist eine Spur wieder befahrbar.

Auf der A8 ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben ist ein Klein-Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Dabei wurde der Lenker des Kleintransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten den Mann, der ersten Angaben zufolge schwere Beinverletzungen erlitt, mittlerweile aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Unfall auf der A8 bei Augsburg-Ost: Fahrbahnreinigung läuft

Die A8 war nach dem Unfall zwischen Friedberg und der Ausfahrt Augsburg-Ost in Richtung Stuttgart zwischenzeitlich komplett gesperrt. Mittlerweile ist die linke Fahrspur wieder befahrbar. Abschleppfahrzeuge sind vor Ort und auch die Reinigung der Straße läuft. Es kommt aber weiterhin zu Behinderung. Wann die A8 wieder komplett freigegeben werden kann, ist derzeit noch unklar.(AZ)

