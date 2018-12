19:55 Uhr

Schwerer Unfall mit drei Fahrzeugen an der Ulrichsbrücke

Auf der Lechhauser Straße in Augsburg sind an Heiligabend auf Höhe der Lechbrücke drei Fahrzeuge ineinander gekracht. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt.

Einige Autofahrer, die am späten Montagnachmittag in Augsburg unterwegs waren, werden sich mit Schrecken an Heiligabend 2018 zurück erinnern. Gleich drei Fahrzeuge waren in einen schweren Unfall verwickelt.

Am frühen Abend gegen etwa 18.30 Uhr sind auf Höhe der Lechbrücke in der Lechhausener Straße in Augsburg drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Nähere Details waren laut Polizei am Montagabend noch nicht bekannt. (AZ)