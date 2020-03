16:00 Uhr

Schwester Veronika steht in Kriegshaber Trauernden bei

Schwester Veronika hilft in Kriegshaber Trauernden und will eine Gruppe ins Leben rufen. Auslöser für ihren Einsatz war der Hilferuf einer verzweifelten Witwe.

Von Andrea Baumann

Mit ihrer offenen Art und ihrem Lächeln strahlt Veronika Häusler Zuversicht aus, die anderen Menschen die Scheu nimmt. Das ist ihr bei einem Kurs von Nutzen: Seit einigen Jahren bringt die Nonne vom Orden der Barmherzigen Schwestern Migrantinnen die deutsche Sprache näher. Alltagssituationen, ein wenig Grammatik und ganz viel Fröhlichkeit prägen die Vormittage.

Jetzt will sich Schwester Veronika auch noch um Menschen kümmern, die sich in einem tiefen Tal befinden. Um Menschen, die um einen Partner oder einen anderen Angehörigen trauern. Den Anstoß dazu bekam die pastorale Mitarbeiterin der Pfarreiengemeinschaft Kriegshaber durch den Hilferuf einer älteren Dame. „Sie war schon eine ganze Weile Witwe, aber kam mit ihrer Trauer nicht klar.“ Ihr sei bewusst geworden, dass diese Frau kein Einzelfall ist, sagt Häusler. Und so kam zusammen mit Pfarrer Gerhard Groll die Idee auf, spezielle Angebote für trauernde Menschen ins Leben zu rufen.

Manchmal beginnt die Trauer erst nach einigen Wochen

Bei einer mehrmonatigen Weiterbildung mit Teilnehmern wie kirchliche Mitarbeiter, Notfallseelsorger oder Hospizhelfer rüstete sich die 51-Jährige für diese Aufgabe. „Trauer beschreiben, verstehen, begleiten, gestalten“ waren die vier Module überschrieben. Anschließend habe sie überlegt, wie sie ihre Erkenntnisse konkret in der Pfarrei einbringen kann. An Trauernde heranzukommen sei nicht das Problem, da der Kontakt über das Gespräch vor der Trauerfeier und die Beerdigung schon geknüpft sei. „Ich frage dann bei dieser Gelegenheit, ob ich mich nach sechs Wochen wieder melden darf.“ Denn oft begännen Angehörige erst zu dieser Zeit zu trauern, wenn die mit dem Tod verbundenen organisatorischen Dinge erledigt sind und der Alltag wieder einsetzt.

Hilfe in Kriegshaber: Trauernde sollen Gefühle zulassen

Dann ist nach Einschätzung von Schwester Veronika die Zeit gekommen, in der Hinterbliebene mit der Leere konfrontiert werden oder auch „mit unaufgearbeiteten Beziehungsthemen“. Da könne es um die Frage gehen, welchen Platz der oder die Verstorbene im Leben des anderen hatte oder künftig einnehmen soll. Zwei Dinge sind der Ordensfrau wichtig: „Man braucht nicht den Verstorbenen plötzlich zu verklären, und es gibt nicht die eine Lösung für den Umgang mit Trauer. Die einen brauchen viel Zeit allein zu Hause, die anderen wollen raus unter andere Menschen.“ Generell wolle sie aber dafür werben, sich Gefühle zu erlauben. „Trauer ist die Fähigkeit, mit dem Verlust umzugehen.“

Schwester Veronika weiß selbst, was es heißt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Sie war erst zehn Jahre alt, als ihr Vater in der Früh aus dem Haus ging und abends nicht mehr heimkam. „Er starb bei einem Autounfall.“ Auch nach vier Jahrzehnten kann sich die Tochter noch an die Zeit danach erinnern. „Manche Menschen haben den Kontakt zu uns abgebrochen, vielleicht weil sie unsicher waren, wie sie mit uns umgehen sollen.“ Auf der anderen Seite habe ihr eine Lehrerin in dieser Ausnahmesituation gestattet, neben ihrer besten Freundin zu sitzen. „Ich weiß noch, wie ich damals gespürt habe, dass es gut ist, jemanden zu haben.“

Trauergruppe in Kriegshaber geplant

Dieses Angebot will Veronika Häusler jetzt anderen Trauernden machen – unabhängig davon, ob sie der Pfarreiengemeinschaft Kriegshaber angehören. „Ich schicke niemanden weg“, sagt sie mit fester Stimme. Für Einzelgespräche nimmt sich die pastorale Mitarbeiterin Dienstagnachmittag oder nach persönlicher Vereinbarung Zeit. Gerne würde sie auch eine offene Trauergruppe jeweils am letzten Dienstag im Monat ins Leben rufen, wenn daran Interesse besteht. Die Teilnehmer werden bei dieser Gelegenheit spüren, dass die gelernte Krankenschwester, studierte Pflegemanagerin und Theologin ein durch und durch positiver Mensch ist. „Ich bejahe das Leben und tue das, was ich tue, sehr gern.“

Die Trauerbegleiterin ist unter Telefon 0821/4406014 oder Mail veronika.haeusler@bistum-augsburg.de zu erreichen.

