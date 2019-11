vor 55 Min.

Schwester stiehlt Bruder Goldschatz im Wert von 415.000 Euro

Weil sie verhindern wollte, dass das Gold an die Kirche geht, stahl eine Frau ihrem Bruder 412 Goldmünzen. Verurteilt wird aber nur ihre Helferin.

Von Klaus Utzni

Es war ein wahrer Goldschatz: 412 Goldmünzen im Wert von 415.000 Euro lagen fein säuberlich verpackt und handbeschriftet in einer Holzkiste im Schrank des 81-jährigen Rentners. Es waren vor allem kanadische Maple Leafs, südafrikanische Krügerrand, aber auch Schweizer 20-Franken-Münzen, deutsche Reichsmark und dänische Kronen – aufgewogen genau 12,049 Kilo reines Gold. Diese hochwertige Münzsammlung wollte der im Oktober 2017 bereits erkrankte Mann per Testament der evangelisch-lutherischen Anna-Kirche in Augsburg vermachen. Dieser „letzte Wille“ war allerdings nicht im Sinne seiner Schwester.

Sie wollte den Nachlass an die Kirche verhindern. Während ihr Bruder im Koma im Klinikum lag, drang die 83-Jährige zusammen mit ihrer Freundin, 75, mit einem Zweitschlüssel in dessen Wohnung ein, „sicherte“ den Goldschatz und versteckte ihn im Keller der Freundin. Der Diebstahl flog auf, die Beute wurde sichergestellt und dem Besitzer zurück gegeben. Auf der Anklagebank vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Rita Greser saß allerdings nur die 75-Jährige. Grund: eine besondere Gesetzeslage.

Bruder und Schwester versöhnen sich

Denn nach der Aufdeckung des Golddiebstahls hatte es ein Versöhnungsgespräch zwischen dem 81-Jährigen, seiner Schwester und deren Freundin gegeben. Daraufhin zog der Senior den Strafantrag gegen seine Schwester wieder zurück. Der ist nämlich für juristische Ermittlungen notwendig, wenn der Diebstahl durch einen Familienangehörigen begangen wurde. Da dieser Strafantrag fehlte, musste die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Schwester einstellen. Der Mann, der ein Jahr nach dem Diebstahl starb, hatte zwar noch den Wunsch geäußert, auch die Freundin seiner Schwestern nicht zu bestrafen. Da es sich jedoch in deren Fall um ein Offizialdelikt handelte, musste sich nun, begleitet von ihrer Anwältin Daniela Rose, auf der Anklagebank Platz nehmen.

Gleich zu Beginn des Prozesses verständigten sich die Verteidigerin, Staatsanwältin Simone Schönberger und das Gericht auf einen so genannten „Deal“, so dass etliche geladene Zeugen nicht gehört werden mussten. Die 75-Jährige, die seit Jahrzehnten der Familie freundschaftlich verbunden war, legte geknickt ein Geständnis ab. „Das alles setzt mir wahnsinnig zu“, beteuerte sie. Sie habe sich nicht bereichern wollen, sondern nur ihrer Freundin einen Gefallen getan und die Münzen bei sich versteckt. „Ich wusste gar nicht, welchen Wert die Münzen haben“. Zusammen mit der Schwester des Seniors sei sie an jenem 10. Oktober 2017 in dessen Wohnung, habe die Holzkiste mit den Münzen in ihren Rucksack gepackt. Nachdem der 81-Jährige wieder aus der Klinik entlassen wurde, stellte er fest, dass der Goldschatz fehlte.

Anzeige bei der Polizei in Augsburg

Er erstattete Anzeige beim Kriminaldauerdienst. Zuerst gingen die Ermittler von einem Einbruch aus. Weil keine entsprechenden Spuren gefunden wurden, war für die Kriminaler klar, dass jemand mit einem Schlüssel in die Wohnung eingedrungen sein musste. Mehrere Nachbarn und die Schwester, so stellte sich heraus, waren im Besitz eines solchen Schlüssels. Bei den Nachforschungen, so berichtete eine Kripobeamtin als Zeugin dem Gericht, habe ein Nachbar ausgesagt, an jenem Oktobertag die beiden Frau beobachtet zu haben, wie sie aus der Wohnung des Seniors gekommen seien – bepackt mit einem offenbar schweren Rucksack.

Die Kripo durchsuchte die Wohnungen der beiden Frauen – und wurde fündig. In einem Regal im Keller der Angeklagten fand man die Holzkiste mit den Münzen. Rätselhaft ist bis heute, warum der Senior bei der Anzeigenerstattung von Münzen im Wert von 850.000 Euro und insgesamt 24 Kilo Gold gesprochen hatte. Nach Angaben der Kripobeamtin habe man zwar einige weitere Münzen bei der Schwester gefunden. Ob diese auch ihrem Bruder gehörten, sei nicht nachzuvollziehen gewesen. Der „letzte Wille“ des 81-Jährigen ist im Übrigen erfüllt worden.

Nach seinem Tod hat die Anna-Kirche den Goldschatz wie im Testament bestimmt geerbt. In den Plädoyers waren sich Verteidigerin Daniela Rose und Staatsanwältin Simone Schönberger einig, dass die besondere juristische Konstellation nachteilig für die Angeklagte sei. Simone Schönberger: „Wir haben zwei Täterinnen, aber nur eine sitzt auf der Anklagebank“. Auch Richterin Greser ließ dieses „Ungleichgewicht“ in ihrer Urteilsbegründung anklingen: „Die Hauptdrahtzieherin kommt straffrei davon“. Das Schöffengericht hatte diese Situation wohl im Auge und verurteilte die Angeklagte zu einer vergleichsweise milden Bewährungsstrafe von 18 Monaten und einer Geldauflage von 5400 Euro an das Hospiz „Albatros“. Der Schuldspruch ist noch nicht rechtskräftig.

