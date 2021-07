Kinder müssen in Augsburg zwei Jahre auf Schwimmkurse warten

Plus Vereine können den Ansturm nicht mehr bewältigen. Deswegen ist deren Unverständnis groß, dass ab 2022 das Spickelbad saniert werden soll. Wasserwacht schlägt Alarm.

Normalerweise würde die Nachricht, dass die Stadt Augsburg für viel Geld ein Hallenbad saniert, durchaus Freude bei den örtlichen Schwimmvereinen auslösen. Inmitten der auslaufenden Corona-Pandemie jedoch sorgt die Aussicht, dass damit in den Jahren 2022 bis 2024 rund 40 Prozent der sowieso schon knappen Wasserfläche in der Stadt wegfallen, für Unverständnis und Kopfschütteln. Denn das Spickelbad ist derzeit voll funktionsfähig, die sechs 25-Meter-Bahnen und vor allem das Lehrschwimmbecken werden von den Vereinen dringend für Anfänger- und Einsteiger-Kurse gebraucht.