vor 48 Min.

Schwindel und Rauschgiftkonsum fliegen auf

Erst fuhr ein 44-Jähriger unter Drogen mit dem Auto Schlangenlinien, dann gab er sich als sein eigener Bruder aus. Das kommt ihn jetzt wohl teuer zu stehen.

Aufgrund seiner Fahrweise hat ein Pkw-Fahrer am Samstagmorgen in Augsburg die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Eine Polizeistreife bemerkte sein Fahrzeug auf Höhe Mittlerer Graben, als es in Schlangenlinien unterwegs war und dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. Glücklicherweise war kein Gegenverkehr unterwegs und es kam zu keinen gefährlichen Situationen, so die Polizei. In der Stadtbachstraße konnte der Audi schließlich angehalten und kontrolliert werden.

Der Fahrer sei sichtlich nervös gewesen und habe angegeben, seinen Geldbeutel samt Führerschein am Vortag verloren zu haben. Er konnte sich nicht ausweisen und nannte lediglich mündlich seine Personalien. Da die Schilderung unglaubwürdig schien, musste der Mann die Beamten zur Inspektion begleiten. Dort stellte sich heraus, dass der 44-Jährige sich als sein eigener Bruder ausgab. Im Gegensatz zu dem war er selber nämlich nicht in Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis.

Polizei stoppt Autofahrer in Augsburg

Aber damit nicht genug, denn dem Mann waren nicht nur sein Schwindel, sondern auch Anzeichen von Rauschgiftkonsum anzumerken. Ein Schnelltest bestätigte den Eindruck und war gleich auf mehrere Substanzen positiv. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Fahrzeughalter übergeben. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel und falscher Namensangabe verantworten. (att)

