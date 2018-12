vor 53 Min.

Sechs schnelle Ladestationen für E-Autos in Augsburg

Die Stadtwerke haben in Augsburg Schnellladestationen in Betrieb genommen.

Die Stadtwerke Augsburger bauen ihr Angebot für E-Autos aus: Sie bieten im Stadtgebiet nun auch sechs Schnellladestationen zum "Tanken" an.

Die Stadtwerke haben jetzt sechs Express-Ladestationen für E-Autos in Betrieb genommen. Laut Stadtwerken sind die Stationen für den Nutzer schneller und komfortabler zu bedienen. Die Säulen haben eine Leistung von 50 Kilowatt.

Bezahlen können Kunden entweder mit einer Monatspauschale (für 29,90 Euro pro Monat unbegrenzt tanken) oder mit Direktzahlung. Bei normalen Ladesäulen werden sieben Euro für einen Ladevorgang fällig, bei Schnellladern zehn Euro, unabhängig von der getankten Strommenge und der Ladedauer.

25 Ladestationen für "Normallader"

Damit ist das Befüllen eines Elektroautos an der Ladesäule, egal ob normal oder express, in der Regel teurer als an der Steckdose zu Hause. Der Preis für die Kilowattstunde liegt – je nachdem wie viel Energie gerade in den Akku passt – deutlich höher als der Grundpreis von 29 Cent im Regenio-Tarif (auch an den Ladesäulen wird nur Öko-Strom verkauft). Die Stadtwerke begründen dies damit, dass sie mit den Einnahmen ihre Ladeinfrastruktur refinanzieren. Zudem sei eine mengenmäßige Abrechnung nach Kilowattstunde aus eichrechtlichen Gründen momentan noch nicht möglich. Auch andere Anbieter berufen sich auf rechtliche Unsicherheiten, wobei die RWE-Tochter Innogy (sie betreibt die Ladesäulen für die Lechwerke) einen derartigen Service anbietet. Insgesamt gibt es nun in Augsburg 25 Ladestationen für Normallader und sechs Schnellladestationen seitens der Stadtwerke. Die erste wurde nun am Obstmarkt in Betrieb genommen. Weitere Standorte sind die Augsburger Straße 9, der Prinzregentenplatz, Am Schwall, die Friedberger Straße 155 und die Pilgerhausstraße 31. Die Lechwerke haben rund weitere zehn Ladesäulen.

Es gibt 144 reine Elektroautos

Die Schnellladesäulen der Stadtwerke sind Bestandteil des Masterplans Elektromobilität, mit dem die Stadt den Anteil an Elektroautos erhöhen möchte. Mit 144 reinen Elektro-Pkw bei insgesamt 133 848 zugelassenen Autos (Zahlen aus 2017) ist der Anteil an E-Mobilität in Augsburg immer noch recht überschaubar.

Inzwischen hat die Stadt einige Elektrofahrzeuge angeschafft. Das Grünamt nutzt nun vier elektrische Streetscooter und einen Renault Twizzy. Drei weitere Autos sind für 2019 bestellt. Die Elektroautos sind eine allererste Maßnahme aus dem Förderpaket der Bundesregierung für sauberere Luft in deutschen Städten. (skro)

Eine Übersicht über die Ladesäulen in Augsburg finden Sie hier:





