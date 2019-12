18:00 Uhr

Seit 40 Jahren in Lechhausen: Was das "Madhouse" so besonders macht

Plus Seit mehr als 40 Jahren ist die Kneipe in der Bülowstraße eine Institution. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des Lokals von Wolfi Honrath und seinem Team?

Von Michael Eichhammer

In der Bülowstraße 1 in Lechhausen steht eine Zeitmaschine. Wer das als Eingang zu einer Kneipe getarnte Portal durchschreitet, findet sich unvermittelt in den Siebzigerjahren wieder. An den Wänden hängen E-Gitarren und Bilder von Jimi Hendrix, Janis Joplin und anderen historischen Musikgrößen, in der Ecke thront ein Rolling-Stones-Flipperautomat. Die Rede ist vom Madhouse.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen