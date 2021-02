vor 43 Min.

Seit Monaten geschlossen: Erkennen Sie diese Augsburger Bars und Kneipen?

Wann waren Sie zuletzt in einer Bar? Wegen der Corona-Krise und des Lockdowns dürfte das schon eine Weile her sein. Erkennen Sie trotzdem diese acht Augsburger Bars und Kneipen?

Von Jakob Stadler

Bars sind von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen. Sie gehörten zu den ersten Betrieben, die zu Beginn der Pandemie schließen mussten - auch jetzt im zweiten Lockdown ist unklar, wann sie wieder öffnen können. Die ebenfalls extrem beeinträchtigten Restaurants können immerhin Essen zum Mitnehmen anbieten. Bars, die ihren Umsatz größtenteils oder komplett mit Getränken machen, fehlt diese Möglichkeit.

Bars und Kneipen sind von der Corona-Krise besonders betroffen

Die meisten Augsburger haben die Bars und Kneipen der Stadt seit langer Zeit nicht von innen gesehen. Wir haben deswegen das gemacht, was momentan eigentlich nicht möglich ist: eine Kneipentour in der Augsburger Innenstadt. Allerdings ohne zu trinken. Wir haben die Bars mit einer 360-Grad-Kamera fotografiert, um einen Blick ins Innere der Läden zu ermöglichen, die nun schon so lange geschlossen sind. Zu sehen sind leere Räume, in denen sich in normalen Zeiten die Menschen drängen. Und auch der eine oder andere Farbeimer oder eine Leiter - denn viele Wirte nutzen die Zeit ohne Publikum für kleinere oder auch größere Umbauten. Sie wollen bereit sein, wenn es wieder losgeht. Und sie wollen nicht vergessen werden.

Erkennen Sie diese acht Augsburger Bars noch?

Allzu offensichtliche Hinweise wie einen Schriftzug des Barnamens haben wir unkenntlich gemacht.





























