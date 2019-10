vor 38 Min.

Semesterticket: In Augsburg fahren Studenten günstiger

Im Vergleich von 40 deutschen Universitätsstädten schneidet das Semesterticket in Augsburg für Bus und Bahn besonders gut ab. Trotzdem sorgt es für Diskussionen.

Von Eva Maria Knab

München gilt als teures Pflaster für Studenten. In Augsburg leben Studierende deutlich günstiger. Das gilt nicht nur fürs Wohnen, sondern auch für den öffentlichen Nahverkehr. Eine neue Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das Augsburger Semesterticket für Busse und Bahnen im Vergleich mit den Tickets in anderen großen deutschen Universitätsstädten besonders billig ist. Dennoch sind nicht alle mit dem Augsburger Angebot zufrieden.

Aktuell hat der Personaldienstleister Zenjob die Höhe des Beitrags für die öffentlichen Verkehrsmittel in den 40 größten deutschen Universitäten analysiert. Danach gehen die Kosten fürs Semesterticket weit auseinander. Am wenigsten zahlen Studierende der Universität Augsburg, nämlich knapp 63 Euro pro Halbjahr. Den zweiten Platz belegt die Universität Würzburg mit 76 Euro. Ebenfalls bezahlbar ist das Semesterticket der Universität Regensburg mit 98 Euro.

Hier gilt das Augsburger Semesterticket

In Bayern seien Semestertickets vergleichsweise günstig, so die Untersuchung. In Hannover ist die Karte am teuersten. Sie kostet 221 Euro. Am zweitteuersten ist das Ticket in Frankfurt am Main (220 Euro), am drittteuersten in Paderborn (219 Euro). Studierende in diesen Städten haben aber einen anderen Vorteil – sie können mit ihrer Fahrkarte die Nahverkehrsverbindungen im gesamten Bundesland nutzen. Das ist in Augsburg nicht der Fall. Das Semesterticket gilt mit seinen Sonderkonditionen nur für die Zonen 10 und 20 des Augsburger Verkehrsverbundes. Also für das Augsburger Stadtgebiet und angrenzende Bereiche wie Gersthofen, Neusäß oder Stadtbergen.

Studentenvertreter der Hochschule sagen, das Augsburger Semesterticket sei ein gutes Angebot. „Ich denke wir können aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses im Vergleich mit anderen Städten sehr zufrieden sein“, so Mathias Feistl, Philipp Schubaur, Benjamin Wenzel und Tamara Kartheininger. Das Augsburger Ticket könne auch durchgehend genutzt werden, während es in München und Nürnberg beispielsweise Einschränkungen gebe, zu welchen Zeiten das Ticket gültig ist. Nach ihren Angaben gibt es zwar eine gewisse Unzufriedenheit bei Studierenden, die mit dem Auto kommen und das Semesterticket trotzdem zahlen müssen. Denn es gilt die Regelung, dass alle 26000 Studenten der Universität und Hochschule Augsburg das Ticket im Rahmen eines Solidarbeitrags abnehmen müssen.

Die Studierendenvertreter finden aber, mit Blick auf das solidarische Konzept des Tickets und auf den Klimaschutz solle das Autofahren zur Hochschule nicht unterstützt werden.

Straßenbahnlinie 3 morgens Richtung Universität an der Belastungsgrenze

Aber reicht das Semesterticket, so wie es ist? Darüber gibt es schon länger Diskussionen. Sie drehen sich darum, ob der Geltungsbereich der Karte von Augsburg ins weitere Umland ausgedehnt werden könnte. Die Jusos im Landkreis Aichach-Friedberg verwiesen darauf, dass allein an der Universität Augsburg rund 5000 junge Leute studieren, die ihren Wohnsitz in den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen hätten.

Beim Augsburger Studentenwerk würde Geschäftsführerin Doris Schneider eine Erweiterung des Gültigkeitsbereichs grundsätzlich begrüßen. Sie sagt aber auch: „Die zusätzlichen Kosten müssen im Verhältnis zu dem Mehrwert für die Studierenden stehen.“ Wenn der öffentliche Nahverkehr insgesamt attraktiver werden soll, müssten aus ihrer Sicht auch die Kapazitäten ausgebaut werden. Zu Beginn des Wintersemesters sei die Straßenbahnlinie 3 morgens in Richtung Universitätscampus bereits jetzt an der Belastungsgrenze. Studierende müssen oft mehrere überfüllte Bahnen abwarten, bis sie überhaupt zusteigen können.“ Beim Augsburger Verkehrsverbund (AVV) wird eine Ausweitung des Semestertickets auf die Zone 30 geprüft.

Gespräch mit AVV, Studentenwerk und Studentenvertretung

Eine AVV-Sprecherin sagt, ein von allen Partnern unterzeichneter Einnahmenaufteilungsvertrag liege in der Zwischenzeit vor. Die Berechnung der Einnahmenansprüche und damit Grundlage für eine Kalkulation zur Ausweitung des Semestertickets laufe aktuell. Die endgültigen Daten lägen aber noch nicht vor. Im Oktober soll es einen Gesprächstermin mit dem Studentenwerk und der Studentenvertretung geben, um über das weitere Vorgehen zu sprechen.

