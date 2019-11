vor 41 Min.

Seniorenheim St. Afra ist wiedereröffnet

Nach dreijähriger Sanierungsphase kehren die Bewohner zurück. Allerdings zogen vorerst nur 30 Menschen ein

Von Gerlinde Knoller

Ein denkmalgeschütztes Haus rundum sanieren – und das so, dass es heutigen Anforderungen an eine Senioreneinrichtung genügt, das ist eine große Herausforderung. Dieser hat sich das Bistum Augsburg und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) gestellt. Nach dreijähriger Sanierungsphase konnte das Seniorenheim St. Afra im Kleinen Karmelitengäßchen feierlich wiedereröffnet werden. In der vom SkF getragenen Einrichtung im Domviertel haben bis zu 89 Bewohner Platz. Die Einweihung hat Domkapitular Harald Heinrich im Rahmen einer Feierstunde vorgenommen. Bauherr dieses Sanierungsprojekts, für das 13,5 Millionen Euro in die Hand genommen wurden, ist das Bistum Augsburg.

Während der Sanierungsphase lebten Bewohner des St.-Afra-Seniorenheims vorübergehend im Seniorenzentrum Lechrain der städtischen Altenhilfe. In den vergangenen drei Wochen sind nun wieder rund 30 Senioren in ihr angestammtes Heim ins Karmelitengäßchen zurückgekehrt. Rund eineinhalb Jahre, schätzt Heimleiterin Monika Lechner, werde es dauern, bis alle Heimplätze besetzt sind. Anmeldungen, meint sie, gebe es „einen ganzen Ordner voll“, aber bis auch genügend gute Pflegekräfte gefunden sein würden, das brauche vermutlich angesichts des Pflegefachkräftemangels seine Zeit.

Ein Rundgang durchs Haus zeigt die freundlich und großzügig gestalteten Zimmer – manche mit einem Blick durchs Fenster nach draußen, etwa in den Garten der benachbarten SkF-Kindertagesstätte Sonnenschein. Architekt Harald Tiefenbacher wies darauf hin, dass für das Projekt der ganze Innenausbau komplett abgebrochen und neu aufgebaut werden musste. Technisch und auch, was die Barrierefreiheit betrifft, ist nun alles auf neuestem Stand.

Auch die Gebäudehülle wurde saniert. 57 Einzel- und 16 Doppelzimmer sind nun auf drei Etagen untergebracht, in jeder ein eigenes, kleineres Wohnzimmer, und Pflegebäder- und Duschen. Auch gemütliche Sitzecken mit antiken, restaurierten Möbeln finden sich auf jedem Stockwerk. Ansprechend ist die Kapelle, in der regelmäßig katholische und evangelische Gottesdienste stattfinden.

Neu ist auch ein „Raum der Stille“, wo etwa Seelsorge-Gespräche stattfinden können, oder wo man auch von Verstorbenen Abschied nehmen kann.

Bei der Feierstunde wies Doris Hallermayer, Vorsitzende des SkF Augsburg, auf die über hundertjährige Geschichte dieses Hauses hin, das einst als Mädchenheim gegründet worden war, dann als Säuglings- und Entbindungsklinik diente, bis es schließlich zum Seniorenheim wurde.

Bürgermeister und Sozialreferent Stefan Kiefer sprach an, wie notwendig es sei, dass die Stadt stationäre Senioreneinrichtungen wie das St.-Afra-Heim hat – derzeit hält Augsburg 3100 Plätze bereit. Zu Gast bei der Feierstunde war auch Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml, die in ihrem Festvortrag vor allem den Fachkräftemangel in der Pflege ansprach. „Wir müssen diesen Beruf wertschätzen“, so Huml, „ich glaube nach wie vor, dass es ein schöner Beruf ist“.

