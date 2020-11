14:17 Uhr

Seniorin aus Augsburg durchschaut betrügerisches Mahnschreiben

Auf ein falsches Mahnschreiben fiel eine Augsburgerin nicht herein.

Betrüger wollten eine hochbetagte Seniorin um Geld bringen. Doch die Innenstadt-Bewohnerin durchschaute die Masche.

Eine hochbetagte Rentnerin, so die Polizei, hat am Samstag einen Brief mit der Aufforderung erhalten, einen mittleren dreistelligen Betrag wegen angeblicher Schulden auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Im Schreiben wurde ein "Rabatt" zugesichert, wenn der geforderte Betrag innerhalb von sieben Tagen überwiesen wird, berichtet die Polizei.

Die Seniorin durchschaute die Masche und erstattete Anzeige. Es kam zu keinem Schaden. (ina)

