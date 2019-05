Seniorin lebt nach brutalem Überfall in ständiger Angst

Plus Maskierte Täter fesselten eine 75-Jährige in Augsburg und raubten Geld und Schmuck im Wert von rund 250.000 Euro. Die Frau leidet noch heute massiv unter der Tat.

Was Brigitte G. erlitten hat, wäre auch für gesunde Menschen schwer zu verkraften. Doch die 75-Jährige ist ab der Brust querschnittsgelähmt. Im Juni 2019 ist die Seniorin nachts in ihrer Wohnung in einem Augsburger Seniorenheim auf brutale Weise ausgeraubt worden.

Und der Horror sollte für die geistig hellwache 75-Jährige auch dann noch weitergehen, als die zwei maskierten Täter wieder weg sind, mit Bargeld und Goldschmuck im Wert von rund 250.000 Euro. Denn zunächst glaubt ihr niemand, dass sie sie überfallen worden ist. Auch zwei Polizisten nicht, die, alarmiert durch den Hausnotruf, kurz darauf zu ihr in ihre Wohnung kommen. Nirgendwo sind Spuren eines Einbruchs zu sehen. Und auf die Frage, ob denn was fehle, fällt Brigitte G. spontan ihr Handy ein. Die Täter hatten es ihr weggenommen. Es liegt aber auf einem entfernt stehenden Tisch. Sie habe wohl schlecht geträumt, hört sie fassungslos einen der Polizisten sagen. Das widerfährt ihr in dieser Nacht noch ein zweites Mal, als sie hilfesuchend beim Rettungsdienst der Johanniter anruft. Erst als am Morgen ein Pfleger nach ihr schaut, wird ihr geglaubt. „Sie wissen doch, dass ich geistig hellwach bin“, begrüßt sie den Mann, der die Heimleitung informiert. Diese dringt darauf, dass erneut die Polizei kommt. Im Bett von Brigitte G. finden Kripobeamte Reste der Fesselung. Spätestens jetzt ist klar, Brigitte G. ist tatsächlich überfallen und beraubt worden. Sie war in dieser Nacht allein, ihr Ehemann lag im Krankenhaus.

Mehrwöchiger Prozess nach Überfall in Augsburg

Ein halbes Jahr später wurden zwei Tatverdächtige, 31 und 26 Jahre alt, festgenommen. Die Männer, die mit ihren Familien im Raum Stuttgart leben, sind jetzt nach einem mehrwöchigen Prozess zu Haftstrafen von mehr als sieben beziehungsweise fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der Jüngere von ihnen ist der Frau gut bekannt. Als Mitarbeiter eines Augsburger Pflegedienstes hat er die Frau lange betreut, bevor er eine Arbeitsstelle in Baden-Württemberg annahm.

Er ist auf Hochzeitsreise in New York, als er erfährt, dass die Augsburger Kripo ihn sprechen will. Seine alte Handynummer hat ihn verraten. In jener Nacht hatte sie sich in Tatortnähe in einer Funkzelle eingeloggt. Aus den USA zurückgekehrt meldet sich der 26-Jährige bei der Polizei, legt ein Geständnis ab und verrät dabei wer sein Komplize war. Der Mann wird in Belgrad am Flughafen festgenommen.

Im Prozess hat der 31-Jährige geschwiegen. Außer belastenden Aussagen des Mitangeklagten gibt es wenig Indizien, dass er tatsächlich der zweite Mann bei dem Raub gewesen ist. Die Ermittler sicherten zwar auf einer Handfessel seine DNA, doch als „Mischspur“ hat sie keine große Beweiskraft. Werner Ruisinger, sein Augsburger Anwalt, forderte denn auch als Ergebnis der Beweisaufnahme seinen Mandanten freizusprechen. Der Anwalt sieht zu viele Ungereimtheiten, die der Prozess nicht habe klären können.

Einbruch bei Pflegedienst in Augsburg?

Sie betreffen vor allem das Geschehen unmittelbar vor dem Überfall. Denn die beiden Männer sind in Augsburg bei einem Pflegedienst eingebrochen. Dort stahlen sie den Schlüssel zur Wohnung des Ehepaares, den sie noch in derselben Nacht wieder zurück ins Büro brachten. Angeblich konnte einer von ihnen durch ein gekipptes Fenster einsteigen. Bei einer Rekonstruktion des Tatgeschehens durch die Kripo ließ sich das Fenster jedoch nicht von außen öffnen. „Es ist nicht möglich“, gab sich der Chefermittler im Prozess überzeugt. Vielleicht ist der Einbruch erfunden, besaßen die Täter schon einen Wohnungsschlüssel. Denn, da ist sich die Kripo sicher, vom Schlüssel zum Büro des Pflegedienstes wie zur Wohnung des Ehepaares gibt es heimlich gefertigte Kopien. Verteidiger Ruisinger kündigte an gegen das Urteil Revision einzulegen.

Täter fesseln Seniorin

Welchen Alptraum Brigitte G. durchlitten hat, machte ihr Auftritt vor Gericht deutlich. Vom Krankenbett aus rekapituliert sie aufgewühlt das Geschehene. Sie hält dabei die Hand ihrer Anwältin. Gegen zwei Uhr morgens ist sie aufgewacht, sieht zwei maskierte Männer an ihrem Bett stehen. Einer drückt ihr ein Kissen ins Gesicht, um sie am Schreien zu hindern. Sie wird geknebelt, ihr werden die Hände gefesselt, hochgezogen und an der über dem Bett hängende Aufrichthilfe festgebunden. Brigitte G. hat als ihr die Täter den Knebel anlegen fest die Zähne zusammengepresst. So schafft sie, dass er später verrutscht, sie durch einen Spalt Luft bekommt. „Ich hatte Todesangst, Panik.“ Bevor sie wieder verschwinden, nehmen die Einbrecher ihr die Fesseln ab.

Nach Auffassung der Staatsanwalt schwebte Brigitte G. in Lebensgefahr. Anklägerin Andrea Hobert hatte aus diesem Grund für die Angeklagten deutlich höhere Haftstrafen von sieben beziehungsweise zehn Jahren gefordert. Brigitte G. hat nach dem Überfall das Heim gewechselt. Sie lebt in ständiger Angst und benötigt therapeutische Hilfe.

