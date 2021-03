Seniorin schlägt jugendlichen Zeitungsausträger mit Krücke

Ein Jugendlicher trägt in Augsburg die Zeitung aus, als ihn eine Seniorin mit einer Krücke verfolgt und auf den Kopf schlägt. Das Motiv der Frau ist völlig rätselhaft.

Eine 83-jährige Frau ist am Montag in der Karlsbader Straße gegenüber einem 14-jährigen Zeitungsausträger gewalttätig geworden. Nach Angaben der Polizei trug der Jugendliche in dem Bereich der Karlsbader Straße die Zeitungen aus. Die aus bisher ungeklärten Gründen erzürnte Anwohnerin verfolgte den Jungen den Angaben zufolge und schlug mit ihrer Krücke auf ihn ein. Der 14-Jährige erlitt durch den Schlag eine leichte Verletzung im Bereich des Gesichts. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)