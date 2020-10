vor 1 Min.

Seniorin wird bei Einkauf Umschlag mit vierstelligem Geldbetrag gestohlen

Hatte der Unbekannte in die Tasche der Frau gelangt? Die Kripo ermittelt.

Eine Frau war in der Augsburger Maximilianstraße einkaufen. In ihrer Handtasche hatte sie einen Umschlag mit viel Bargeld. Dieser war plötzlich weg.

Erst nachdem sie wieder in ihrer Wohnung war, bemerkte eine 76-jährige Augsburgerin, dass aus ihrer Handtasche ein Briefumschlag mit Bargeld fehlte. Zuvor hatte die Frau bei der Bank einen vierstelligen Eurobetrag abgehoben und in dem Umschlag in ihre Handtasche gesteckt.

Anschließend gegen 15 Uhr kaufte sie in einem Lebensmittelgeschäft in der Maximilianstraße ein. Im Bereich des Einganges beziehungsweise der Kasse wurde die Seniorin laut Polizei von einem Unbekannten mittels einer Packung Sonnenblumenkerne abgelenkt. Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt: männlich, circa 1,65 Meter groß, schlank, osteuropäisches Aussehen, nackenlange Haare mit Stirnglatze und 3-Tage-Bart. Er trug abgetragene Kleidung und eine blau-graue Regenjacke.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles und bittet diese, sich unter 0821/323-3810 zu melden. Die Kripo ermittelt in dem Fall. (ina)

