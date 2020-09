vor 1 Min.

Sexualdelikt: Mann überfällt Augsburgerin und würgt sie

Eine 24 Jahre alte Frau aus Augsburg ist am Montag in München Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Die Frau war nachts auf dem Weg zu einer Tiefgarage.

Der Überfall passierte bereits am Montag. Wie die Polizei München berichtet, war die Augsburgerin nachts gegen ein Uhr auf dem dem Weg in eine Tiefgarage in der Schwanthalerstraße. Plötzlich näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann. Er berührte die Frau am Gesäß und im Brustbereich.

Nicht nur das. Laut Polizei griff der Unbekannte der 24-Jährigen auch an den Hals und würgte sie kurzzeitig. Nachdem sich die Frau gegen den Übergriff wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung.

Die 24-Jährige alarmierte sofort die Polizei und beschrieb den Täter. Die Polizei fahndete nach dem Mann in der Umgebung des Tatortes. Schließlich erkannten die Beamten einen 19-jährigen Eritreer mit Wohnsitz in München als Tatverdächtigen wieder. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Die 24-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.



Die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen werden durch das Fachkommissariat 15 geführt. (ina)

