Sexuelle Übergriffe: Mutmaßlicher Serien-Täter soll vor Gericht

Plus Ein 29-Jähriger aus Gambia soll für eine Reihe sexueller Übergriffe verantwortlich sein. Seit einigen Monaten sitzt er in U-Haft. Nun ist er angeklagt worden.

Die Opfer waren junge Frauen, die in der Innenstadt alleine unterwegs waren. Eine 22-Jährige, die zu Fuß auf dem Nachhauseweg war, als sie ein Mann am Klinkerberg packte, ehe sie sich losreißen konnte und flüchtete. Eine Studentin, die von einer Party kam, als sie ein Mann anquatschte, er könne sie nach Hause begleiten, und sich nicht mehr abwimmeln ließ. Er soll die junge Frau massiv begrapscht haben. Nach Darstellung der Polizei ließ er erst von ihr ab, als Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden.

Opfer wurde auch eine 21-Jährige, die in der Früh auf dem Weg zur Arbeit war. Ein Mann packte und bedrängte sie laut Polizei in sexueller Absicht, er forderte sie auf, mitzukommen, bedrohte sie. Als die junge Frau um Hilfe schrie, flüchtete er. Alle Taten sowie weitere, die den genannten ähneln, haben sich im Oktober und November vergangenen Jahres abgespielt. Es war eine befremdliche Serie von sexuellen Übergriffen – in einer Stadt, in der die Wahrscheinlichkeit für Frauen, in der Öffentlichkeit Opfer eines Sexualverbrechens zu werden, eigentlich äußerst gering ist.

Sexuelle Übergriffe in Augsburg: Gambier in U-Haft

Hinter allen Straftaten dieser Serie steht nach Erkenntnissen der Ermittler derselbe Täter, ein 29-Jähriger aus Gambia, der zuletzt in einer Aufnahmestelle für Asylbewerber im Kobelweg lebte. Seit November sitzt er in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Mann erhoben, sie wirft ihm unter anderem versuchte Vergewaltigung, Raub, Körperverletzung, Nötigung vor. Es ist ein ganzes Bündel an Vorwürfen. Der Prozess soll vor der 3. Strafkammer des Landgerichtes stattfinden, dem Verdächtigen könnte angesichts der Vielzahl an Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, eine längere Haftstrafe drohen.

Auf die Spur kam die Kriminalpolizei dem 29-Jährigen unter anderem über einen DNA-Abgleich. Er soll seinen genetischen Fingerabdruck an einigen Opfern hinterlassen haben. Lange nach ihm suchen mussten die Polizisten nicht: Als die Ermittler die Verbindung zu dem Mann zogen, saß er bereist in U-Haft in Gablingen, weil er nahe dem Klinikum eine Frau überfallen haben soll. Er soll dabei mehrfach so stark zugeschlagen haben, dass die Frau im Gesicht verletzt wurde. Er soll versucht haben, der Frau das Handy zu rauben. Noch am selben Tag nahm ihn die Polizei fest. Gegenüber den Ermittlern räumte er die Tat ein. Die ihm später vorgeworfenen Sexualstraftaten allerdings nicht. So komplett glatt, wie es den Anschein erwecken könnte, liefen die Ermittlungen offenbar nicht.

So war für eine der angeklagten Taten, einem Übergriff am Kapuzinergasse, zunächst ein 19-Jähriger aus Gambia in Untersuchungshaft und galt in diesem Komplex kurzzeitig als „dringend tatverdächtig“. Ein Verdacht, der sich dann aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen nicht erhärtete, wie die Polizei später mitteilte.

Helmut Linck, Anwalt des 29-Jährigen, wollte auf Anfrage unserer Zeitung zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten derzeit keinen Kommentar abgeben. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

