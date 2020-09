13:50 Uhr

Sheridan-Areal Augsburg: Projekttag "Gemeinschaftliches Bauen"

Plus Am Samstag findet ein "Wohnprojekttag" im Internet statt. Es geht um Baugrundstücke für Baugemeinschaften oder Genossenschaften auf dem Sheridan-Areal in Augsburg.

Im Nordwesten des Sheridan-Areals in Augsburg-Pfersee werden in den kommenden Jahren besondere Gebäude entstehen: Die Stadt will die dortigen Grundstücke nicht an den Höchstbietenden verkaufen, sondern an Bauherren, die bei Bau ihres Mehrfamilienhauses ein besonderes Konzept verfolgen. Das neue Quartier soll einen sozialen, nachhaltigen und innovativen Mehrwert für die Bewohner, die Nachbarschaft und die Stadtgesellschaft bringen, so die Vorstellung der Stadt. Im Vordergrund stehe das Miteinander. Baugemeinschaften oder Genossenschaften sollen durch den günstigeren Grundstückspreis, der sich aber am Marktwert orientieren muss, eine Chance auf Bauland bekommen.

Sheridan-Areal in Augsburg: Wohnprojekttag wegen Corona im Internet

Die Stadt will potenzielle Wohnungsbauer mit einem Wohnprojektetag am Samstag zum Thema "Gemeinschaftliches Bauen" informieren. Wegen Corona wird die Veranstaltung im Internet per Livestream aus dem ehemaligen Offizierscasino übertragen. Wer möchte, kann sich kostenlos zuschalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Experten werden über Wohnprojekte informieren und wie man es schafft, sich als Baugemeinschaft zu formieren. Ähnliche Projekte aus anderen Städten werden gezeigt und Projektinitiativen, die sich bereits zusammengetan haben, werden sich vorstellen, sodass sich Interessenten anschließen können.

Der Projekttag beginnt am Samstag, 26. September, um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Der Livestream ist unter augsburg.de/gemeinschaftlich-bauen zu verfolgen. (skro)

