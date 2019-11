Shopping Night setzt wichtiges Zeichen in Augsburg

Vor allem im Internet tobt rund um den Black Friday eine Rabattschlacht. Die Shopping Night in Augsburg ist nur aus diesem Grund wertvoll.

Der Augsburger gilt als besonders preisbewusst. Das hört man immer wieder, wenn man mit Händlern spricht. Die Frage, „welche Rabatte sind noch drin?“, werde immer wieder gestellt, erzählen Verkäufer und Geschäftsinhaber. Angesichts dessen kann man sich durchaus vorstellen, dass sich der Augsburger Handel von Aktionen wie dem „Black Friday“ zusätzlich unter Druck gesetzt fühlt. Überregionale Werbung für den Tag, die teilweise sogar individuell gestaltete Preise verspricht, fixen natürlich an.

Shopping Night in Augsburg

Grundsätzlich ist es nicht verwerflich, günstige Angebote zu nutzen, um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Wer ab und an von solchen Angeboten profitiert, muss sich nicht schämen. Eine reine Fixierung auf den Preis, ist allerdings nicht immer klug. Zum einen, weil Verbraucherschützer davor warnen, dass nicht jedes an diesen Rabatt-Tagen als Schnäppchen angekündigte Produkt auch ein solches ist. Zum anderen, weil man sich dann auch nicht beschweren darf, wenn in der Innenstadt ein neuer Leerstand hinzukommt, weil eine sinkende Kundenfrequenz das Weiterführen eines Geschäfts nicht zulässt.

Darum ist es gut, dass Aktionen wie die Shopping Night zeigen, was der stationäre Handel zu bieten hat, und warum es sinnvoll sein kann, auch einmal bewusst auf einen Rabatt zu verzichten und dafür den Händler vor Ort zu stärken.

