"Shopping Queen" in Augsburg: Heute ist Sonja aus Stadtbergen zu sehen

In der TV-Sendung "Shopping Queen" gehen die Kandidatinnen gerade in Augsburg auf die Suche nach dem perfekten Outfit. Heute ist Sonja aus Stadtbergen dran.

Heute bei "Shopping Queen": Sonja aus Stadtbergen

Die Mutter von zwei Kindern, die als selbstständige Kosmetikerin arbeitet, kommt aus Stadtbergen. Als sie erfuhr, dass „Shopping Queen“ erneut in Augsburg gedreht wird, bewarb sie sich sofort und bekam die erhoffte Zusage. Die Sendung ist nicht die erste Fernseherfahrung für Rief: Sie nahm mit ihrer Familie bereits 2019 an der SAT.1-Produktion „Fittest Family“ teil.

Für Rief ist die Teilnahme an "Shopping Queen" eine besondere Erfahrung. "Ich sagte mir, man lebt nur einmal, man sollte alles mal miterlebt haben", findet die 37-Jährige.

"Shopping Queen" aus Augsburg: Das ist diesmal das Motto

Um was es bei "Shopping Queen" auf Vox genau geht? Seit 2012 bekommen jede Woche Frauen 500 Euro in Scheinen, verpackt in einem weißen Umschlag mit der Aufschrift "Shopping Queen". Dafür dürfen sie sich innerhalb von vier Stunden komplett neu einkleiden. Ein pinker VW-Bus chauffiert sie von Geschäft zu Geschäft, um Klamotten, Schuhe und die dazu passenden Accessoires zu finden. Auch um Haare und Make-up müssen sich die Frauen kümmern, das machen sie meist in den letzten Minuten ihrer vorgegebenen Zeit. Begleitet werden sie dabei von einem Kamerateam und täglich mehreren Hunderttausend Zuschauern.

Designer Guido Maria Kretschmer bewertet bei "Shopping Queen" die Outfits der Kandidatinnen. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Im Mittelpunkt steht dabei immer das Motto, vorgegeben von Designer Guido Maria Kretschmer, dem Gesicht der Vox-Sendung. In Augsburg lautet es diesmal: "Denim Dream - kombiniere einen traumhaften Look rund um deine neue Jeans!"

2014 zeigte Vox zum ersten Mal "Shopping Queen" aus Augsburg

Nach über 500 Folgen in zweieinhalb Jahren sendete "Shopping Queen" im November 2014 zum ersten Mal aus Augsburg.

"Shopping Queen" auf Vox, Montag bis Freitag, 15 Uhr.

