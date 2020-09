15.09.2020

Sicherheit in Augsburg: Stadt ist weiter vom Maxstraßen-Konzept überzeugt

Feiernde Jugendliche am Herkulesbrunnen in der Augsburger Maximilianstraße.

Plus Für die Berufsfeuerwehr war am Samstag in der Maximilianstraße kaum ein Durchkommen. Warum der Ordnungsreferent dennoch an das Sicherheitskonzept glaubt.

Von Ina Marks

Die Vorfälle sorgten für Aufsehen und Kopfschütteln: Als die Berufsfeuerwehr Augsburg Samstagnacht wegen eines Alarms zum Hotel Drei Mohren ausrückt, werden die Einsatzkräfte auf ihrer Anfahrt in der Maximilianstraße von einigen Nachtschwärmern behindert. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) verurteilt das Verhalten der jungen Leute scharf. Er ist dennoch weiterhin von dem neuen Konzept für die Maxstraße überzeugt.

Einsatzkräfte der Augsburger Berufsfeuerwehr verloren Zeit

Es ist am Samstag kurz nach Mitternacht, die Temperaturen sind noch mild und in der Weggehmeile ist entsprechend viel los. Die Einsatzkräfte fühlen sich angesichts der vielen Menschen an die Sommernächte erinnert, heißt es später im Pressebericht der Berufsfeuerwehr. Wie berichtet, hatte der Löschzug in dieser Nacht bereits vermieden, die gesamte Maximilianstraße entlangzufahren. Stattdessen wählte man den Weg über die Heilig-Grab-Gasse, um dann zum Hotel Drei Mohren die Maxstraße lediglich zu überqueren. Doch wie Pressesprecher Friedhelm Bechtel erzählte, verloren die Einsatzkräfte Zeit.

Es dauerte nämlich, bis die Nachtschwärmer auf der Partymeile den Weg frei machten. Zu guter Letzt stieg noch ein offenbar betrunkener junger Mann auf das Trittbrett des Einsatzleitwagens und wollte "mitsurfen". Ein weiterer sprang auf das Drehleiterfahrzeug und machte mit dem Smartphone ein Selfie.

Maximilianstraße am Wochenende nachts gesperrt

Ordnungsreferent Pintsch betont, dass es sich hier um einen Einzelfall handele, der scharf zu verurteilen sei, da er einen Rettungseinsatz behindert hatte. Er sieht aber keinen Anlass, deshalb das Gesundheits- und Sicherheitskonzept grundsätzlich infrage zu stellen. "Die Nutzung der Straße ist gerade aus Gründen der Entzerrung gewollt, selbstverständlich ist im Falle eines Rettungseinsatzes die Straße für die Vorbeifahrt der Rettungsautos freizumachen." Das unzulässige Verhalten einiger Besucher könne aber nicht zur Bestrafung der Maxstraßen-Besucher führen, stellt Pintsch klar.

Seit Ende Juli wird die Maximilianstraße, wie übrigens die Ludwigstraße auch, freitags bis sonntags von 20.30 Uhr bis ein Uhr morgens für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es ist eine Maßnahme wegen Corona. Die Stadt will damit den Gastronomen vor Ort die Möglichkeit geben, in ihrem Umfeld und mit entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten Gäste bis 1 Uhr nachts bewirten zu können.

Augsburgs Ordnungsreferent: Nicht alle Nachtschwärmer bestrafen

Pintsch bewertet das Gesamtkonzept "Sommer in der Stadt", das noch weitere Änderungen beinhaltet, als bisherigen Erfolg. Wie auch die Tatsache, dass das aktuelle Infektionsgeschehen keine bekannten Ursachen in der Nutzung der Innenstadt habe. "Zugleich konnte der soziale Friede in der Stadt gesteigert werden", beobachtet Pintsch. "Die Maxstraße hat sich als eine 'Qualitätsstraße' gezeigt, in der die Nutzung der Freiheiten und der Gesundheitsschutz zusammengehen." Augsburg sei hier Vorbild für andere Städte geworden.

Die Polizei ist in der Maximilianstraße gerade an den Wochenenden oft präsent. Bild: Annette Zoepf (Archivfoto)

Freilich kommt es auf Augsburgs Prachtmeile aber auch immer wieder zu Ärger. Weil Discos aufgrund Corona weiterhin geschlossen haben müssen, bleibt die Maximilianstraße eine der wenigen Örtlichkeiten in der Innenstadt, an der sich Jugendliche abends und nachts treffen. Das erhöht den Druck auf das soziale Leben in der Straße, nicht zuletzt wenn im Laufe eines Abends der Alkoholkonsum steigt. Passanten und Anwohner bemängeln immer wieder, dass Mindestabstände rund um den Herkulesbrunnen und darüber hinaus nicht eingehalten würden. Auch das stellte die Feuerwehr, die Samstagnacht im Einsatz war, fest. Übrigens hatte sich der Alarm am Drei Mohren letztendlich als Fehlalarm entpuppt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Ärger in der Augsburger Maxstraße: Die strengen Regeln sind nicht übertrieben

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen