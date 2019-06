vor 33 Min.

Sicherheit und Verkehr: Das erwartet Besucher bei den Sommernächten

Am Donnerstag beginnen die Sommernächte 2019 in Augsburg. Wir bieten einen Überblick, was man über die Großveranstaltung wissen muss.

Von Michael Hörmann

Der Name für das dreitägige Stadtfest in Augsburg verheißt Stimmungsvolles und verbreitet beim ein oder anderen zudem Lust auf Unterhaltung und Entspannung: Augsburger Sommernächte. Am Donnerstag geht’s los. Die in dem Zusammenhang derzeit wohl wichtigste Frage lautet: Was macht das Wetter von Donnerstag bis Samstag? Die Prognosen sind geradezu sensationell. Bei der vierten Auflage versprechen die Sommernächte 2019 jedenfalls die heißesten zu werden. Auch bei den Max-Festen, dem Vorgänger der Sommernächte, waren die Aussichten nie so gut.

An allen Tagen soll es hochsommerlich werden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei Null. Warm, heiß, Sommernächte – so kann das Motto für die Zeit vom 27. bis 29. Juni in Augsburg beschrieben werden. Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten, die Helfer müssen teils in der Gluthitze ran. Am Donnerstag um 17 Uhr soll das Fest starten. Die Festzone liegt über die gesamte Innenstadt verteilt. Viele Plätze und Straßenzüge sind eingebunden. Insgesamt 18 Bühnen sind aufgebaut. Folgendes muss man ansonsten wissen, um fit für das Stadtfest zu sein:

Programm: Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Von 17 bis 24 Uhr spielt draußen die Musik, Speisen und Getränke werden bis 1 Uhr serviert. Wer nicht genug hat, kann in Kneipen und Clubs weiterfeiern. (Lesen Sie dazu auch: Sommernächte 2019 in Augsburg: Programm in der Übersicht )

Sicherheit: Die Augsburger Sommernächte sind ein offenes Stadtfest ohne Zäune und Tore. Polizisten, Sanitäter, Feuerwehr, der städtische Ordnungsdienst, ein privater Sicherheitsdienst und der Augusta Club Ordnungsdienst (ACO) sind vor Ort. In der Hallstraße liegt der Standort für die Einsatzzentrale.

So läuft der Nahverkehr bei den Sommernächten

Sicherheitskontrollen: Große Rucksäcke und Taschen dürfen nicht mitgenommen werden. Handtaschen, Turnbeutel und Jutetaschen sind erlaubt. Es kann sein, dass es an den Zugängen zu Einlasskontrollen kommt.

Nahverkehr: Die Tramlinie 1 verkehrt an den Sommernächten nur zwischen Göggingen und Königsplatz, zwischen Lechhausen/Neuer Ostfriedhof und Königsplatz fährt der Ersatzbus B1 über Pilgerhausstraße, Karlstraße und Staatstheater. Die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz können nicht angefahren werden. Die Linie 2 fährt zwischen Wertachbrücke und Königsplatz über die Trasse der Linie 4. Ein Ersatzbus B2 fährt zwischen Oberhausen Bahnhof über Wertachbrücke, Fischertor, Karlstraße zum Königsplatz.

Toiletten: Toilettenwagen und öffentliche Toiletten gibt es an oder zwischen den Veranstaltungsinseln. Die Toiletten sind gebührenpflichtig. Die Toilette an der Bürger- und Touristinformation ist familien- und behindertengerecht, die Toilette an der Ulrichskirche ist behindertengerecht.

Videoüberwachung: Die Polizei wird wieder eine mobile Videoüberwachungsanlage installieren. Diese soll der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und dem Erkennen von verdächtigen Gegenständen oder Personen dienen.

Augsburger Sommernächte: Es gibt eine Festivalzentrale

Flaschen: Innerhalb der Festzone sind Flaschen nicht gestattet. Sie müssen an Eingängen der Festzone in Tonnen entsorgt werden.

Fundbüro: Während der Augsburger Sommernächte ist in der Polizeieinsatzzentrale im Holbein-Gymnasium ein Fundbüro eingerichtet.

Haustiere: Sie sind ab 18 Uhr in der Festzone verboten. Anwohner, die in der Festzone wohnen und ihren Hund ausführen, müssen sich als Anwohner ausweisen können.

Barrierefreiheit: Alle Bühnen und Stände sind barrierefrei erreichbar.

Fahrräder und E-Scooter: Fahrräder und E-Scooter sind in der Festzone nicht erlaubt. Außerhalb der Veranstaltungsfläche sind Parkplätze eingerichtet (unter anderem Königsplatz, Ecke Annastraße/Ludwigstraße, Fuggerstraße). Anwohner, die mit Rad oder E-Scooter unterwegs sind, müssen die Fahrzeuge in der Festzone schieben und sich als Anwohner ausweisen können.

Festivalzentrale: Erstmals gibt es eine Festivalzentrale. Sie liegt in der Annastraße 16. Hier können Anwohner oder Unternehmer innerhalb der Festivalzone Fragen direkt ans Sommernächte-Team stellen.

