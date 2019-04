vor 55 Min.

Sie erteilen dem Müll eine Abfuhr

Miriam Mohr und Anja Gaul sammeln achtlos weggeworfenen Abfall beim Spaziergang ein. Sie sind mit Kneifzange und Mülltüte unterwegs. Andere wollen ihrem Beispiel folgen.

Von Michael Eichhammer

Seit etwa einem Monat sind Miriam Mohr, ihre Freundin Anja Gaul und andere Weggefährten aus der Familie und dem Freundeskreis in Augsburg unterwegs, um einzusammeln, was andere achtlos auf den Boden warfen.

Die Idee kam der ehemaligen Arzthelferin, die mittlerweile als Social-Media-Beauftragte für eine Zahnärztin und eine Heilpraktikerin tätig ist, beim Gassigehen mit dem Familienhund. „Jedes Mal, wenn ich in Kriegshaber die Runde ging, ärgerte ich mich, was da alles rumliegt“, erinnert sich die 50-Jährige. Weil sie sich komisch dabei vorkam, allein mit Kneifzange und Mülltüte herumzulaufen, fragte sie ihre Nachbarin und Freundin Anja Gaul, ob diese sie begleiten würde. Statt des üblichen 20-minütigen Spaziergangs wird daraus mittlerweile oft eine einstündige Müllsammel-Aktion.

Kaffeebecher, Glasflaschen und Computer-Tastatur

Auf ihren Müll-Missionen finden sie im Gebüsch, auf Wiesen und dem Asphalt vor allem Zigarettenschachteln, Kaffeebecher, Glasflaschen, Plastikverpackungen, Hundebeutel mit und ohne Inhalt. Aber auch Fundstücke wie eine Computer-Tastatur, ein Spiegel, eine Hose, Wrackteile eines Autounfalls, eine Deospraydose, eine Kakao-Mühle oder monate-alte Überbleibsel der Silvesternacht.

Die Gründe für so viel Unachtsamkeit sind vielschichtig. Einer davon ist Unwissenheit. Bestes Beispiel: Zigarettenstummel. „Die Leute denken, das ist Papier, aber es ist Mikroplastik“, weiß Miriam Mohr. „Erschreckend, wenn man bedenkt, dass es zwei bis sieben Jahre dauert, bis so eine Zigarettenkippe zerfällt.“ Beim Kaugummi liegt die Verrottungszeit bei etwa fünf Jahren. Und wer eine Bananenschale wegwirft und denkt, das sei ja natürlicher Abfall, sollte wissen: Es dauert ein bis drei Jahre, bis diese verrottet.

Miriam Mohrs Begleiterin Anja Gaul zweifelt bisweilen am gesunden Menschenverstand der Verschmutzer: „Warum packt man beispielsweise den Hundekot zuerst sachgemäß in eine Tüte und schmeißt diese dann einfach ins Gebüsch?“ Wenn die Beiden Täter in flagranti erwischen, weisen sie dezent darauf hin – nicht mit dem moralischen Zeigefinger, sondern mit einem beiläufigen „Oh, Sie haben da etwas verloren“. Die meisten würden darauf eher betreten reagieren oder zustimmen.

Auch die Töchter sammeln Müll

Durchschnittlich drei Mal in der Woche sind die Frauen unterwegs, teils begleitet von Freunden und Familienmitgliedern. Miriams Ehemann Christian und die Tochter Tabea beispielsweise sowie Anja Gauls Töchter Sarah und Emilia. Als Grund, warum manche Menschen derart rücksichtlos mit der Natur und dem Stadtbild umgehen, vermutet die 13-jährige Tabea: „Die Leute sind faul und es ist ihnen egal, weil sie sich keine Sorgen um die Umwelt machen.“

Ein Begleiter, Elvis Haftendorn, ist mit Miriam Mohr nicht nur zu Lande unterwegs, sondern auch auf, unter und neben dem Wasser: Mit dem Tauchverein Die Untertaucher e.V. sammeln sie Unrat in und um die Augsburger Seen. Doch zurück an Land: Auf einer Strecke wie der vom Obi in Stadtbergen bis zum Klinikum Augsburg wird ein großer blauer Müllsack in durchschnittlich 15 Minuten randvoll. „Alle prangern den Plastikmüll in den Weltmeeren an, doch mittlerweile befindet sich auf Ackerböden mehr Kunststoff als im Meer“, sagt Miriam Mohr, während sie Überbleibsel einer Silvesterrakete von einem Acker aufhebt.

Nicht nur durch rücksichtslos Weggeworfenes: Durch kunststoffverunreinigten Dünger gelangt Mikroplastik in die Böden. Gegen die unsichtbare Verschmutzung durch Nanoplastik kann die ehrenamtliche Müll-Patrouille nichts unmittelbar ausrichten.

Aber auch ihr Engagement gegen den sichtbaren Müll ist eine Sisyphusarbeit: Meist sieht es entlang der Wege, wo sie Müll gesammelt haben, schon nach wenigen Tagen so schmutzig aus wie davor. „Das ist frustrierend“, gesteht Anja Gaul. Doch Verstärkung naht. „Uns haben schon viele Leute angesprochen, aus Neugier oder weil sie selbst mitmachen wollen“, sagt die 49-jährige Sozialpädagogin Anja Gaul. Deshalb planen die beiden eine eigene Facebook-Seite, auf der die nächsten Termine bekannt gegeben werden und Gleichgesinnte sich vernetzen können.

Neues Logo fürs Umwelt-Projekt

Ein Freund hat bereits ein Logo für das Projekt entworfen und der Name steht ebenfalls schon fest: „Saubere Sache – Tidy Nature“. „Toll, dass es immer mehr Interessenten werden. Aber schade, dass es nötig ist“, sagt Miriam Mohr. „Es gibt eigentlich genügend Mülleimer – oder man nimmt die Sachen wieder mit, um sie daheim zu entsorgen“.