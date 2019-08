11:52 Uhr

Sie liebt ihre beiden „Miezerl“

Warum sich Doris Rochelle ein Leben ohne die Katzendamen nicht mehr vorstellen kann.

Von Elena Winterhalter

Wenn Doris Rochelle von ihren beiden schwarzen Katzendamen spricht, nennt sie die Tiere liebevoll „meine Miezerl“. Im Januar holten sie und ihr Mann die beiden aus dem Tierheim Augsburg. Zunächst hatte es gar nicht so ausgesehen, als würden sie fündig: „Als wir im Tierheim waren, hatten sie gerade keine Katzen da.“ Beim Warten blätterte sie in einem Ordner mit Fotos von Kätzchen. Rochelle fragte nach und erfuhr: Quarantäne wegen Katzenschnupfen. Trotzdem durfte sie die beiden – Fatima und Maja – sehen. Beide kamen aus Donauwörth und zeigten keine Anzeichen der Krankheit. „Das war’s dann“, sagt Rochelle heute, „als ich die beiden gesehen habe, haben wir sie gleich reserviert.“ Es folgten mehrere Besuche im Tierheim, bis sie die beiden Stubentiger nach drei Wochen endlich mit nach Hause nehmen konnten.

Jedes Tier wird vor der Abgabe durchgecheckt

Weil das Tierheim darauf bedacht ist, keine infizierten Katzen an Besitzer weiterzugeben, hatte Rochelle das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Ein Tierarzt checkt am Abholungstag jedes Tier, um sicherzugehen, dass es gesund ins neue Zuhause kommt. Fatima und Maja sind beide Europäische Kurzhaarkatzen, aber charakterlich grundverschieden. Während Fatima von Anfang an zutraulich war und nicht genug Streicheleinheiten bekommen kann, ist Maja zurückhaltend und schüchtern. Dafür hat sie ein hervorragendes Zeitgefühl und räumt morgens oft pünktlich um 4.15 Uhr Gegenstände von Ablagen oder dem Sofa. Die ersten Tage in der neuen Umgebung verschwand sie unterm Bett. Da lag Fatima genüsslich auf Rochelles Schoß und ließ sich kraulen.

Katzen wissen ganz genau, was sie wollen

Gerade jetzt ist die Augsburgerin froh, die Katzen zu haben. Vor Kurzem starb ihr Mann. „Die Katzen“, sagt sie, „bringen Leben in meine Wohnung.“ Zum Beispiel, wenn Fatima sich im Fliegenfangen versucht. Oder Maja ihr liebevoll ins Bein zwickt. Ein Leben ohne die beiden kann sich Rochelle schon nicht mehr vorstellen. Allerdings müsse man sich intensiv Gedanken machen, ob man sich ein Tier zulegen kann und möchte, sagt sie. „Die Katzen werden auch mal krank. Da muss ich wissen, ob ich mir das leisten kann.“ Gerade bei Wohnungskatzen ist es wichtig, dass die Räume geeignet sind. „Es braucht Plätze, an denen es sich Katzen gemütlich machen können.“ Ob sie dieses Angebot dann annehmen oder nicht, bleibt ihnen überlassen. Denn eins ist klar: Katzen wissen genau, was sie wollen. Da sind auch Rochelles Katzendamen keine Ausnahme.

Wer möchte Namika bei sich aufnehmen?

Fatima und Maja hatten Glück und fanden ein neues Zuhause. Viele andere Tiere im Tierheim Augsburg warten darauf, dass sich jemand langfristig um sie kümmert. Zum Beispiel Namika. Die Britisch-Kurzhaar-Katze wurde vor einigen Wochen im Univiertel in Augsburg gefunden. Sie ist nicht gekennzeichnet und bisher wurde im Tierheim keine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die schüchterne und zurückhaltende Katzendame ist etwa sechs Jahre alt und insgesamt gesund und munter, fühlt sich allerdings im Tierheim sehr unwohl. Sie braucht ein neues Zuhause, in dem sie sich in Ruhe eingewöhnen kann.

In unserer Reihe stellen wir jeden Dienstag ein Tier vor, das an ein neues Zuhause vermittelt werden soll. Zudem erzählen uns Menschen von Erlebnissen mit ihrem Haustier. Partner unserer Reihe ist das Augsburger Tierheim an der Holzbachstraße, Tel. 0821/4552900. Dort können die vorgestellten und andere Tiere Donnerstag bis Sonntag von 13 bis 16 Uhr besucht werden.





