15:38 Uhr

Sie sind die Schönsten in der ganzen Stadt

In der City-Galerie fand am Wochenende die Wahl zu Miss und Mister Augsburg statt. Viele Teilnehmer wollten sich vor allem selbst etwas beweisen.

Die City-Galerie in Augsburg war am Samstag noch voller als an einem normalen Wochenende. Grund war die Wahl von Miss und Mister Augsburg, die dort zum ersten Mal veranstaltet wurde. 14 Frauen zwischen 18 und 26 Jahren und sechs Männer nahmen teil, der Wettbewerb wurde von Trendyone und der Miss Germany Corporation zum dritten Mal veranstaltet. Die Gewinner Anne-Cathrine Kramer und Florian Gattinger werden Augsburg im kommenden Jahr vertreten und dürfen bei der Wahl zum Miss und Mister Bayern und Süddeutschland mitmachen.

86 Bilder Wahl zu Miss und Mister Augsburg 2019 - die Bilder Bild: Michael Hochgemuth

In drei Durchgängen mussten sich die Bewerber vor der Jury präsentieren, mal im lässigen Look, mal in Wintermode und in Abendkleidung. Die aus neun Mitgliedern bestehende Jury achtete nicht nur auf das Aussehen der jungen Leute, wie Jurorin Verena Mann, Miss Augsburg 2018 und Miss Bayern 2019, erklärt: „Wir wählen hier kein Model, sondern eine Persönlichkeit. Es geht auch um den Charakter der Teilnehmer, was sie machen und ob sie sich engagieren.“

Bei den Männern gab es weniger Bewerber

Zwischen den Wertungsdurchgängen stellte Moderator Tobias Schmidt den Teilnehmern Fragen zu Person oder Beruf. Dass nur sechs Männer auf dem Laufsteg vertreten waren, lag an den geringen Bewerberzahlen. Auch Manuel Menzinger, Mister Augsburg 2018, hatte bei seiner Teilnahme vor einem Jahr nur zufällig über einen Bekannten von der Veranstaltung erfahren. „Ich hatte damals keine Erwartungen, sondern habe mich einfach beworben“, sagt der 21-Jährige. „Es war eine tolle Erfahrung.“

Die Teilnehmer in diesem Jahr kamen mit unterschiedlichen Motivationen zum Finale. Uba Mohamed träumte schon immer davon, als Model zu arbeiten oder bei einer Miss-Wahl dabei zu sein. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Karriere in diesem Bereich zu machen“, sagte die selbstbewusste 19-Jährige vor dem zweiten Durchgang. Elena Etzl wollte dagegen vor allem sich selbst etwas beweisen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei so einem Wettbewerb mitmache“, sagte die angehende Lehrerin. „Aber ich wurde früher wegen meiner roten Haare viel gemobbt und ich möchte mir beweisen, dass ich das Selbstbewusstsein für so etwas habe.“ Die 22-Jährige wurde am Ende Zweite hinter der ebenfalls 22-jährigen Automobilverkäuferin Anne-Cathrine Kramer aus Graben, die die Jury am meisten überzeugte.

Auch Mister Bayern kommt aus Augsburg

Im Anschluss an die Miss und Mister Augsburg-Wahl wurde am Samstagabend in der City-Galerie der Mister Bayern gekürt. Der 25-jährige Privatbank-Angestellte Klaus Greger aus Augsburg konnte seinen Heimvorteil nutzen, überzeuge die Jury in drei Wertungsdurchgängen von sich und holte den Titel nach Augsburg.