Sie treffen 39 Nobelpreisträger

Margarete Heinrich ist bestürzt nach einem Vorfall am Hauptbahnhof. Ein Vater hat seine Tochter alleine an einer viel befahrenen Straße stehen lassen.

Hauptbahnhof: Warum die "Barber Angels" an Gleis 1 Haare schnitten

Am Augsburger Hauptbahnhof wurden am Montag am Bahnsteig Haare geschnitten. Hinter dem skurrilen Szenario steckte eine besondere Aktion mit Herz.