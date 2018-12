07:38 Uhr

Sieben Dinge, die Sie in der Adventszeit in Augsburg getan haben sollten

Zur Adventszeit ist in der Augsburger Innenstadt einiges geboten. Wir haben Tipps, wo und wie Sie besonders gut in Weihnachtsstimmung kommen.

Wenn Weihnachten näher rückt, bricht jedes Jahr die große Hektik aus. Die weihnachtliche Stimmung will sich nicht so recht einstellen. Daher haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen sich die Adventszeit in Augsburg genießen lässt:

1. Das Engelesspiel auf dem Rathausbalkon anschauen

Das Engelesspiel auf dem Rathausbalkon geht auf das Jahr 1977 zurück. Fritz Kleiber, der damalige Tourismusdirektor der Stadt Augsburg, hob das Schauspiel aus der Taufe. Seither führen jedes Jahr 23 eigens zu diesem Anlass auserwählte Augsburgerinnen die weihnachtliche Inszenierung auf. Das Engelesspiel findet an allen Adventswochenenden im Rahmen des Christkindlesmarkts statt. Weitere Infos zu Auftritten gibt es hier.

2. Mit der Augsburger Christkindltram fahren

Auch in diesem Jahr rollt die Christkindltram wieder durch Augsburg. Weihnachtlich gestaltet und dekoriert ist die Straßenbahn auf allen Linien im öffentlichen Nahverkehrsnetz unterwegs. An den Adventssamstagen stimmen Musiker der Musikschule Beathof von 14 Uhr bis 17 Uhr Weihnachtslieder an. Informationen zum Fahrplan der Christkindltram gibt es hier.

Die Christkindltram ist wieder in Augsburg unterwegs. Bild: Claudia Hamburger (Archiv)

3. Eine Feuerzangenbowle in der Alten Silberschmiede trinken

Wer das vorweihnachtliche Gedränge auf den Hauptgeschäftsstraßen hinter sich lassen möchte, sollte sich in die Altstadt begeben. Im Hinterhof der Alten Silberschmiede findet dort seit fast 30 Jahren zur Adventszeit ein Weihnachtsmarkt in schlichter, ursprünglicher Atmosphäre statt. Weihnachtsmusik nach Alpenländischer Tradition, Blasorchester und Kunsthandwerk werden dort geboten. Eine Besonderheit: Über einem großen Kessel wird hier auf traditionelle Art Feuerzangenbowle ausgeschenkt. Der Markt ist täglich bis zum 23. Dezember geöffnet.

4. Den Weihnachtsmarkt in Göggingen besuchen

Der Weihnachtsmarkt vor dem Parktheater Göggingen findet in diesem Jahr zum 17. Mal statt. Bis Sonntag, 9. Dezember, können Besucher im Hof des Kurhauses sich Inspirationen für das Weihnachtsfest holen oder eine "Feurige Gögginger Rote" verzehren. Am Freitag und Samstag der ersten Dezemberwoche kommt jeweils um 16 Uhr der Nikolaus vorbei und verteilt Geschenke.

5. Die Weihnachtsgeschichten der Augsburger Puppenkiste anschauen

Zum 70-jährigen Bestehen der Augsburger Puppenkiste bringt das Traditionstheater zum dritten Mal einen Kinofilm auf die Leinwand. Das Marionettenspiel "Geister der Weihnacht", eine Adaption von Charles Dickens' "A Christmas Carol", ist seit 1. Dezember in den Kinos zu sehen. Mit eigens geschnitzten Puppen erzählt das Team rund um Theaterleiter Klaus Marschall von dem hartherzigen Mr. Scrooge, der in der Weihnachtsnacht Besuch von drei Geistern bekommt. Der Film ist an allen Adventswochenenden, am Nikolaustag und an Weihnachten im Kino zu sehen.

Auf der Theaterbühne der Puppenkiste wird in der Adventszeit die Weihnachtsgeschichte "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" aufgeführt. Das Marionettenstück ist dem gleichnamigen Roman von Kinderbuchautorin Cornelia Funke nachempfunden. Informationen zum Spielplan in der Augsburger Puppenkiste gibt es hier.

Klaus Marschall, Leiter der Augsburger Puppenkiste, hat die Verfilmung des neuen Weihnachtsstücks persönlich überwacht. Bild: Wolfgang Diekamp

6. Die Weihnachtsinsel auf dem Zeugplatz besuchen

Seit 38 Jahren wandelt sich in der Adventszeit der Platz vor dem Zeughaus in einen Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art. Zwischen Glühweinständen und Holzbuden, in denen Kunsthandwerker ihre Arbeiten anbieten, tummeln sich Magier, Jongleure, Gaukler und Musiker auf den beheizten Bühnen der Weihnachtsinsel. Der Textilmarkt im Zeughausfoyer und der Skulpturenmarkt im Brunnenhof sind von Donnerstag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr, sowie in der letzten Woche vor Weihnachten täglich geöffnet. Infos zum Programm gibt es hier.

7. Sich auf den Adventskalender des Staatstheaters Augsburg freuen

Das Staatstheater Augsburg präsentiert mit seinem Adventskalender ein vorweihnachtliches Programm. Dabei gibt es nicht nur Auftritte in Krankenhäusern, Altenheimen und Kindereinrichtungen: Die Künstler treten auch auf öffentlichen Bühnen an ausgewählten Orten in Augsburg auf. Sechs Termine - unter anderem Theateraufführungen, Konzerte oder Lesungen - sind geplant. Der nächste Termin am Donnerstag, 6. Dezember, ist das Nikolaussingen im Restaurant "1832" im Martini-Park. Beginn ist um 14.30 Uhr. Karten und Infos gibt es hier. (AZ)

