Sieben Tage (fast) ohne Müll: Unsere Reporterin wagt den Selbstversuch

Wie gut lässt sich in Augsburg Müll vermeiden? Unsere Reporterin Lisa Gilz macht den Selbstversuch - und berichtet davon im Video-Tagebuch.

Von Lisa Gilz

Tag 1: Mein siebentägiger Selbstversuch beginnt. Kein Plastik, keine Verpackung und umweltbewusster Leben. Wie schwierig wird das, was muss ich beachten?

Tag 2: Der erste plastikfreie Einkauf und meine ersten 24 Stunden: Selbst im Unverpackt-Laden entsteht doch ein wenig Müll, aber so an sich ging das mit dem Lebensmitteleinkauf ganz gut. Auf jeden Fall sollte man gezielt wissen, was man braucht, sonst wird es teuer und man schmeißt unnötig Lebensmittel weg.

Tag 3: Die Plastikhürde bei den Hobbys: Es gibt durchaus nachhaltige Hobbys wie Sport oder Lesen, wo man gebrauchte Bücher kaufen kann. Allerdings habe ich es schwierig gefunden, immer plastikfreie oder nachhaltige Alternativen zu finden.

Tag 4: Gewohnheit und Bequemlichkeit: Vermutlich wird es ein längerer Prozess, mich daran zu gewöhnen, immer an alles beim Verlassen der Wohnung zu denken. Eine Abgewöhnung der Bequemlichkeit, dass es immer und überall alles verpackt gibt und wir uns keine Gedanken darüber machen, was und wie viel wir verbrauchen.

Tag 5: Plastik und Gesundheit: Alle meine Medikamente kommen entweder in Alu- oder Plastik-Verpackungen. Ganz selten in der Glasflasche, aber dann auch mit Plastikdeckel. Auch beim Arzt sind Einwegprodukte nicht wegzudenken - aus Hygienegründen.

Tag 6: Nochmal einkaufen und weitere Pläne: Plastikfrei und nachhaltig im Supermarkt und in der Drogerie einkaufen geht auch, es muss nicht immer der Bioladen oder der Unverpackt-Laden sein. In Zukunft will ich darauf achten, mehr Second-Hand zu kaufen und auch nach dem Projekt nachhaltiger und bewusster zu leben.

Tag 7: Die Bilanz meines Selbstversuchs. Zufrieden mache ich hinter meinen Ausgaben und meinem produzierten Müll einen Haken, die Woche lief besser als gedacht. Das Ganze hab ich für mich gemacht, und um vielleicht manchen von euch zu zeigen, dass auch schon kleine Dinge viel bringen.

