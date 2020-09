vor 47 Min.

Siebentischwald-Grapscher: Verdächtiger ist nicht in U-Haft

Plus Die Polizei hat einen Verdächtigen erwischt, der in Augsburg Frauen belästigt und begrapscht haben soll. Offenbar passt die Täterbeschreibung – und es gibt weitere Hinweise.

Von Jan Kandzora

Ein Mann, der aus dem Nichts kommt, im Wald Frauen nachstellt, sie bedrängt, begrapscht. Solche Fälle sind eher die Ausnahme, denn die meisten sexuellen Übergriffe passieren eher im sozialen Umfeld der Opfer und auch nicht unter freiem Himmel. Ein Täter, der in den vergangenen Wochen und Monaten Frauen im Siebentischwald belästigt und begrapscht haben soll, ging aber genau so vor. Nun hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für die Serie an Sexualstraftaten verantwortlich sein soll. Es ist ein 36-Jähriger, dem die Polizei am Mittwoch bei einer ungewöhnlichen Verfolgungsaktion mit dem Fahrrad hinterherjagte und ihn schließlich stellte.

Wie die Polizei berichtet, sei es Beamten am Mittwochnachmittag gelungen, einen "dringend tatverdächtigen Mann" festzunehmen. Die Ermittlungsmethoden bei diesem ungewöhnlichen Fall waren ebenfalls außergewöhnlich und einigermaßen aufwendig. Man habe im Laufe der zurückliegenden Wochen "unter anderem mit einer Vielzahl von zivilen Fahrradstreifen intensiv nach dem Beschuldigten im Bereich des Siebentischwalds gefahndet", heißt es von der Polizei. Das erste Mal war der Täter im Juli aufgefallen, erst am Dienstag hatte es neue Fälle gegeben. Zwei Frauen waren an dem Nachmittag im Siebentischwald innerhalb von nur zwanzig Minuten belästigt und von dem Mann angefasst worden.

Polizei fasst mutmaßlichen Grapscher aus dem Siebentischwald

Am Mittwochnachmittag spielte sich den Polizeiangaben zufolge dann Folgendes ab. Ein Fahrradpolizist erkannte gegen 14.45 Uhr im Umfeld des Stempflesees einen Radler, auf den die Personenbeschreibung passte, die betroffene Frauen im Lauf der vergangenen Wochen und Monate angegeben hatten. Sie war relativ konkret: männlich, 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, athletisch-kräftige Figur, kurze, lichte, dunkle Haare, Halbglatze erkennbar. Ein Mann mit Drei-Tage-Bart und südländischem, dunklem Teint, der teilweise gebrochen Deutsch und mit ausländischen Akzent sprach und mit eine dunklem Mountainbike unterwegs war.

Der Polizeibeamte auf dem Fahrrad nahm die Verfolgung des Verdächtigen auf und zog Verstärkung hinzu. Im Bereich der Ilsungstraße wurde der Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich bei ihm nach Polizeiangaben um einen 36-jährigen Tunesier, der in Augsburg wohnt. Derzeit laufen weitere umfangreiche Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie den Hintergründen, berichtet die Polizei. Sie hat offenbar auch weitere konkrete Hinweise darauf, dass der Mann der gesuchte Täter sein könnte, nicht nur eine passende Täterbeschreibung. Nach Auskunft der Polizei sprechen auch die Aussagen des Verdächtigen dafür, dass er der Serientäter ist.

Augsburg: Ist der Mann für weitere Taten verantwortlich?

Die Ermittler planen nicht, einen Haftbefehl gegen den Mann zu erwirken. Dafür seien die Taten, derer er verdächtig ist, nicht gravierend genug. Die Polizei vermutet aber offenbar, dass er für Delikte verantwortlich sein könnte, die bislang noch nicht bekannt sind. Wie berichtet, geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Serientäter 22 Delikte begangen hat. Die Polizei bittet aber auch nochmals weitere mögliche Opfer, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

Der Täter verhielt sich laut Polizei immer gleich. Auf einem Fahrrad näherte er sich den Frauen von hinten und fuhr nach der Tat mit hoher Geschwindigkeit davon.

