Siebentischwald-Grapscher soll inzwischen 20 Frauen belästigt haben

Plus Die Zahl der Frauen, die im Siebentischwald in Augsburg von einem Grapscher belästigt worden sind, steigt. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck.

Von Ina Marks

Die Augsburger Polizei kann im Fall des Siebentischwald-Grapschers weiter keine Entwarnung geben. Der unbekannte Mann, der Fahrradfahrerinnen, Spaziergängerinnen und Joggerinnen begrapscht und sie teilweise auch sexuell beschimpft, ist offenbar immer noch unterwegs.

Anfang September hatte die Polizei zuletzt von 14 belästigten Frauen berichtet. Wie die Nachfrage unserer Redaktion jetzt ergibt, ist die Zahl der Opfer inzwischen auf 20 gestiegen. Der bislang letzte Vorfall wurde laut Polizeisprecher Maximilian Schwinghammer Anfang September registriert. Der Täter verhalte sich immer gleich.

Augsburger Siebentischwald: Mann nähert sich auf Mountainbike Opfern

Auf einem Mountainbike nähert er sich den Frauen von hinten. "Nach der Tat fährt er mit hoher Geschwindigkeit davon", sagt der Kriminalhauptkommissar. Bislang sei der Mann weder stehen geblieben noch habe er mehr unternommen. Aufgetreten ist der Unbekannte, dessen Alter auf 25 bis 35 Jahre geschätzt wird, nachweislich das erste Mal im Juli. Die Polizei rät Frauen zur Wachsamkeit.

Und sie hat einen Tipp für Frauen, die mit Kopfhörern joggen. "Es wäre gut, nur einen Kopfhörer im Ohr zu haben. Wenn der Täter gesehen wird, sollte sofort die Polizei verständigt werden", meint Schwinghammer. Zudem empfiehlt die Polizei, immer ein Handy bei sich zu führen und, wenn möglich, zu zweit zu joggen. Der Mann tauchte bislang zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten auf.

Wo der Sex-Täter in Augsburg bislang in Erscheinung trat

Er belästigte Frauen in den Siebentischwald-Anlagen, im Bereich der Sportanlage Süd, im Bereich der drei und fünf Kilometer langen Laufstrecken und in der Nähe des Stempflesees. Auch in der Ilsungstraße, Haunstetter Straße, Rumplerstraße und in der Werner-von-Siemens-Straße fiel er bereits auf. Die Beamten suchen eigenen Angaben zufolge weiterhin mit Hochdruck nach dem Täter. Inwieweit die Polizei dabei vor Ort präsent ist oder auch Lockvögel einsetzt, will der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Jogger nutzen gerne die vielen Wege im Stadtwald. Bild: Peter Fastl (Archivbild)

Der aktuelle Fall erinnert an eine Serie von Sex-Attacken im Siebentischwald vor zehn Jahren. Damals hatte ein 14-Jähriger immer wieder Joggerinnen begrapscht. Die Attacken begannen relativ harmlos, doch der Täter wurde im Laufe der Zeit mutiger und rücksichtsloser. Der Jugendliche versuchte, eine Joggerin in ein Gebüsch zu zerren. Eine Steigerung der Taten ist im aktuellen Fall bislang nicht zu beobachten.

Vor zehn Jahren wurde Sex-Täter aus Siebentischwald gefasst

Im Fall vor zehn Jahren hatte die Polizei den 14-Jährigen in nur wenigen Wochen gefasst. Es wurden sogar Fahndungsplakate im Siebentischwald aufgehängt. Warum das aktuell nicht geschieht, dazu will sich die Polizei ebenfalls nicht äußern. Erneut wird auf die Ermittlungstaktik verwiesen. Im damaligen Fall wurde der 14-jährige Sohn algerischer Einwanderer wegen seiner Taten zu zwei Jahren Haft verurteilt. Vier Jahre später, im Alter von 18 Jahren, wurde er rückfällig und griff im Siebentischwald einer Frau an den Po. Deshalb und wegen zweier weiterer Delikte wurde er erneut zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Wie der Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigt, sei der Fall bekannt und werde bei den aktuellen Ermittlungen berücksichtigt.

So hat sich die Zahl der Straftaten in Augsburg verändert Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Diese Zahlen sind zwar nur begrenzt aussagekräftig. Sie hängen zum Beispiel auch davon ab, wie stark die Polizei im Drogenmilieu kontrolliert oder wie viele Schwarzfahrer von den Stadtwerken angezeigt werden. Aber ein Trend lässt sich daraus durchaus ablesen. Und der zeigt deutlich nach unten. Die Kriminalität ist so niedrig wie nie in den vergangenen zehn Jahren. Erfolge kann die Polizei auch auf Gebieten vorweisen, die viele Bürger betreffen – bei den Wohnungseinbrüchen und bei der Straßenkriminalität. Auf beiden Feldern sind die Zahlen ebenfalls rückläufig.

Weitere Verhaltenstipps der Polizei sind: "Verständigen Sie über den Notruf 110 umgehend die Polizei. Erläutern Sie am Notruf so gut es geht Ihren genauen Standort und die Fluchtrichtung des Unbekannten. Prägen Sie sich eine detaillierte Beschreibung des Unbekannten ein und geben diese am Notruf durch. "Wenn es gefahrlos möglich sei, könne auch ein Foto des Gesuchten gemacht werden. Und: "Sollte der Unbekannte Sie oder Ihre Kleidung berührt haben, vernichten Sie keine Spuren durch Waschen."

