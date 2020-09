vor 7 Min.

Siebentischwald: Sex-Täter belästigte bislang mindestens 14 Frauen

Im Juli schon hat die Polizei über einen Mann berichtet, der im Siebentischwald Frauen begrapscht und beleidigt. Inzwischen ist die Zahl der Opfer gestiegen.

Bislang haben sich bei der Polizei 14 Frauen gemeldet, die im zwischen dem 13. Juli und dem 19. August von dem Unbekannten im Siebentischwald und im Umkreis belästigt wurden. Meist attackierte der Mann die Joggerinnen, Fußgängerinnen oder Fahrradfahrerinnen in den Morgenstunden zwischen sieben und neun Uhr.

In drei Fällen trat der Unbekannte auch am Nachmittag sowie in zwei Fällen zwischen 22 Uhr und Mitternacht auf, berichtet die Polizei. Die Ermittler suchen mit Hochdruck nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird.

So wird der Sex-Täter aus dem Siebentischwald beschrieben

Der Unbekannte ist circa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, athletisch-kräftige Figur, kurze, lichte dunkle Haare, erkennbare Halbglatze, unrasiert, 3-Tage-Bart, südländischer, dunklerer Hautteint. Er sprach teilweise gebrochen Deutsch beziehungsweise mit ausländischem Akzent. Der Mann war mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. In allen Fällen näherte sich der Sex-Täter den Frauen von hinten auf einem Fahrrad. Im Vorbeifahren grapschte oder schlug er den Opfern auf deren Gesäße, manche Frauen beleidigte er zusätzlich sexuell.

Die Tatorte befinden sich nach Angaben der Polizei hauptsächlich im Siebentischwald im Bereich der Sportanlage Süd, im Bereich der 3- und 5-Kilometer-langen Laufstrecke und in der Nähe des Stempflesees. Auch in der Ilsungstraße, Haunstetter Straße, Rumplerstraße und in der Werner-von-Siemens-Straße fiel er auf.

Wie die Polizei betont, ist bisher kein Fall bekannt, in welchem der Unbekannte anhielt oder weiter auf die Frauen einwirkte. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei konnte der unbekannte Mann bisher weder identifiziert noch gestellt werden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Augsburg-Süd laufen unverändert fort. Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Augsburger Polizei gibt Frauen Verhaltenstipps

"Verständigen Sie über den Notruf 110 umgehend die Polizei. Erläutern Sie am Notruf so gut es geht ihren genauen Standort und die Fluchtrichtung des Unbekannten. Prägen Sie sich eine detaillierte Beschreibung des Unbekannten ein und geben diese am Notruf durch." Wenn es gefahrlos möglich sei, könne ein Foto des Gesuchten gemacht werden. "Sollte der Unbekannte Sie oder Ihre Kleidung berührt haben, vernichten Sie keine Spuren durch Waschen", so die Polizei. (ina)

