Siedlung des Volkes: Wo Gemeinschaft nicht nur ein Wort ist

Plus Als die Augsburger Siedlungen entstanden, grasten zur Selbstversorgung noch Ziegen in den Gärten. Heute sind sie aus anderen Gründen gefragt und beliebt. Ein Besuch.

Von Fridtjof Atterdal

Ein wenig wirken die Augsburger Siedlungen wie aus der Zeit gefallen. Kleine Häuschen mit großen Gärten, auf denen sich Obst und Gemüse zur Selbstversorgung anbauen ließ und notfalls auch mal eine Ziege grasen konnte. Sie stammen aus einer Epoche, als es um Aufbau ging, um gegenseitigen Beistand und um Selbstversorgung. Auch wenn sich die Zeiten geändert haben - noch immer erfreuen sich die Siedlungen im Stadtgebiet großer Beliebtheit. Die Wohnbaugruppe Augsburg hat jetzt den Vorplatz der Siedlung des Volkes an der Haunstetter Straße saniert und damit dem Tor in das Quartier ein neues Aussehen gegeben.

Jürgen Rzesnitzek wohnt seit 30 Jahren in der Siedlung. Als Alleinunterhalter macht er für die Hausgemeinschaft Musik. Bild: Fridtjof Atterdal

Jürgen Rzesnitzek liebt die Siedlung des Volkes. Seit über 30 Jahren wohnt er hier. Zuerst mit seiner Familie in einem der Einfamilienhäuser und mittlerweile in einem der fünf Vierfamilienhäuser der Wohnbaugruppe, die in Form eines "U" den Eingang zur Siedlung bilden. "Ich lebe hier und ich möchte hier auch sterben", betont er. Dass er als Familienvater dort ein Haus ergattern konnte, nennt er ein großes Glück. "Wir waren mit sechs Kindern eine kinderreiche Familie und standen deshalb ganz oben auf der Warteliste", erinnert er sich.

Potpurri aller Nationen in der Siedlung

Das Leben in der Siedlung unterscheidet sich von dem, was man aus modernen Neubauvierteln oder Wohnanlagen kennt, sagt Rzesnitzek. "Ich kenne hier praktisch jeden und man ist füreinander da." Waren es bei seinem Einzug vor allem deutsche Familien, lebe jetzt ein buntes Potpourri aller Nationen in der Siedlung. "Hier im Haus haben wir Bulgaren, Tunesier, Kroaten und Deutsche - ich nenne das Haus eine Integrationsbegegnungsstätte", sagt er und lacht. Was derzeit wegen Corona im großen Maßstab nicht möglich ist, praktiziert die Hausgemeinschaft im Kleinen: Regelmäßige Treffen und Siedlerfeste. "Das letzte Siedlerfest war im Jahr vor Corona, aber wir aus dem Haus treffen uns zweimal im Jahr, um zusammen zu frühstücken, zu singen und eine gute Zeit zu haben", sagt der Mieter, der hier nach eigenen Worten "offiziell" für die gute Stimmung zuständig ist. In seiner Rolle als Alleinunterhalter "Jack" singt er Elvis-Songs oder erfreut die Hausgemeinschaft mit anderen Liedern.

Rund 520.000 Euro hat die Wohnbaugruppe in die Sanierung des Platzes gesteckt, sagt Sprecherin Iris Zeilnhofer. Die Wege wurden neu gepflastert, Bäume gepflanzt und Bänke und Laternen aufgestellt. Alles erstrahlt jetzt zusammen mit den frisch gestrichenen Wänden der Wohnblocks in hellem Ton. Zusätzlich wurde Rasen gesät und Hecken gepflanzt, zwei Müllhäuser mit Dachbegrünung und Fahrradstellplätze sind ebenfalls neu. "Der Vorplatz ist das Tor zur Siedlung und soll diesen Charakter auch durch seine Gestaltung zeigen", begründet Zeilnhofer die Arbeiten. Ebenfalls neu ist der Kinderspielplatz auf der Rückseite der Wohnblöcke, bei dem die Spielgeräte ausgetauscht und im Stil des Vorplatzes Bänke aufgestellt und Wege angelegt wurden. Einzig die Stele mit Storchenfamilie, die zentral auf dem Vorplatz steht, sieht noch recht mitgenommen aus; im Laufe des Herbstes soll auch diese ein neues Gesicht bekommen, verspricht Zeilnhofer.

Wohnbaugruppe trennt sich von Häuschen

Die Wohnbaugruppe trennt sich Stück für Stück von ihren Siedlerhäuschen und behält nur die Wohnblöcke, die zu ihrer heutigen Ausrichtung passen, erklärt Zeilnhofer. Die Siedlung umfasst 45 Ein- und Mehrfamilienhäuser, von denen derzeit noch 16 im Bestand der Wohnbaugruppe sind. Als es in den 1930er Jahren um die Gründung des Bärenkellers ging, war die Wohnbaugruppe - damals noch als "Wohnbau Augsburg" (WBG) mit einem großen Bauauftrag beteiligt und errichtete Mehr- und Einfamilienhäuser in der "Bärenkellersiedlung". "Mittlerweile sind nur noch wenige einzelne Häuser in unserer Hand und werden - wie in der Siedlung des Volkes - nach und nach veräußert", erklärt Zeilnhofer das Vorgehen.

Relikte aus einer vergangenen Zeit

"Eigentlich sind die Siedlungen ein Relikt aus einer vergangenen Zeit", sagt Monika Straß, Geschäftsstellenleiterin des "Verbandes Wohneigentum", wie heute der Siedlerverband heißt. Sie seien in einer Zeit entstanden, in denen ohne gemeinsame Hilfe und beispielsweise der gemeinsamen Nutzung von Baumaschinen an Wohneigentum nicht zu denken gewesen sei. 19 Siedlungen betreut der Verband im Augsburger Stadtgebiet - in Schwaben sind es 61. "Tendenz abnehmend", wie Straß bedauert. Die Mentalität der Menschen habe sich verändert. Ob eine Siedlung auch heute noch als Einheit funktioniert, hänge stark von den handelnden Personen ab. "Es gibt in Augsburg einige Siedlungen mit einem aktiven Vereinsleben", betont sie. Dort würden auch heute noch Siedlerfeste gefeiert und man nehme gegenseitige Hilfe sehr ernst. Wo sich niemand fände, lösten sich die Siedlungen einfach auf und seien dann nur noch eine Ansammlung von Wohnhäusern. Einen großen Teil der Verbandsmitglieder machten heute einzelne Hausbesitzer aus, die vor allem an den Versicherungsleistungen des Verbandes interessiert seien. "Aber die großen Siedlungen werden bleiben - dort findet sich immer jemand, dem die Gemeinschaft am Herzen liegt", glaubt Straß.

