18.07.2019

Sinnesparcours an der Martinschule

Auch Masken waren Teil des Projekts an der Martinschule.

Projekt wurde erfolgreich beendet

Mit dem zu Ende gehenden Schuljahr endete auch der Sinnes- und Erlebensparcours an der Martinschule in Oberhausen. Das Präventionsprojekt entwickelte die Diplom-Pädagogin Barbara Pfahler und führte es im zweiten Schulhalbjahr einmal pro Woche dort durch. Das Projekt gewann zusammen mit zwei anderen Projekten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen den Sparkassenstiftungspreis und wurde vom Förderverein der Martinschule finanziell unterstützt.

Der Sinnes- und Erlebensparcours ist eine Maßnahme zur Stärkung der Wahrnehmungsfähigkeit. Über Sinneswahrnehmungen Gefühle wahrnehmen, das eigene Leben reflektieren im Schönen und Schwierigen, ist Weg und Ziel des Parcours. An acht Stationen konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, Alltagsmasken ausprobieren, entspannen im Traumzelt und am Freuden- und Sorgenberg ihre Freuden und Sorgen wahrnehmen und diese benennen. Auch eine Wutstation gab es, um wahrzunehmen, auf wen oder was man derzeit sauer ist und dieses auszudrücken.

In der Martinschule wurde der Parcours zum ersten Mal auch von Förderschülern im Grundschulalter intensiv genutzt. Insgesamt, so Pfahler, könne das Projekt als voller Erfolg gewertet werden. (AZ)

