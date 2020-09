16:15 Uhr

So dreist schlugen Kabeldiebe erneut zu

In Fällen von Kabeldiebstahl bittet die Polizei um Hinweise.

Kabeldiebe haben sich gezielt eine Baustelle in der Innenstadt ausgesucht. Der Schaden ist beträchtlich.

Bereits am ersten September war eine Baustelle im Oberen Graben das erklärte Ziel von Kabeldieben. Diesmal, im Zeitraum von vergangenen Dienstag bis Donnerstag entwendeten erneut Diebe an dieser Stelle aus einem weiteren Rohbau insgesamt rund 400 Meter Kabel, das bereits in den Wänden verlegt war.

Überstehende Kabelenden mit bis zu zehn Metern Länge wurden dabei nach Angaben der Polizei einfach abgezwickt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2110 entgegen. (ina)