Zum Tod von Franz Beckenbauer: Wie sich Helmut Hallers Schwestern erinnern

Plus Franz Beckenbauer hatte große Stücke auf seinen einstigen Teamkollegen, den Augsburger Helmut Haller gehalten. Hallers Schwestern erinnern sich an eine Begegnung.

Die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers bewegt viele Menschen - auch in Augsburg. Als die Schwestern Helmut Hallers erfahren haben, dass "der Kaiser" gestorben ist, waren auch sie betroffen. Sie erinnern sich an eine Begegnung mit dem weltbekannten Fußballer. Der Anlass war ein trauriger.

Der Augsburger Helmut Haller war selbst einer der Großen und prägte einst den deutschen Fußball mit. Beckenbauer sagte über ihn, der Helmut sei einer der besten Fußballer, mit denen er je zusammengespielt hatte. 1966 kickten Franz Beckenbauer und der Augsburger zusammen in der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in England. Unvergessen die Dramatik, als die deutsche Mannschaft das Finale auf dramatische Weise verlor (Stichwort Wembley-Tor).