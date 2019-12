So erleben die Händler den Augsburger Christkindlesmarkt

Plus Die Kunsthandwerker ziehen nach den ersten beiden Wochen eine positive Bilanz, obwohl es gerade die kleinen Betriebe oft nicht einfach haben. Wie sie sich gegen die große Konkurrenz durchsetzen.

In Zweierreihen schlängelt sich die Kindergartengruppe zwischen den Weihnachtsmarktbuden hindurch. Entzückte Ausrufe, kleine Finger deuten auf die blinkenden, glitzernden Auslagen der Stände. „Nichts anfassen!“, mahnt die Erzieherin. Vormittags herrscht noch kein Gedränge. Daher besuchen nicht nur Kindergruppen den Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz. Auch wer gemütlich stöbern möchte, kommt jetzt. Gegen Abend hat für viele Besucher die Tasse Glühwein Priorität. Trotzdem ist die Stimmung bei den Kunsthandwerkern nach den ersten zwei Wochen gut.

„Ohne Stände mit Kunsthandwerk wäre es kein Weihnachtsmarkt“, sagt Reiner Ohnesorg. „Klar wird abends vor allem Glühwein getrunken. Das war aber schon immer so.“ Marion Ohnesorg fertigt das ganze Jahr über den aufwendigen Weihnachtsschmuck aus Perlen. „Das mache ich das ganze Jahr – auch im Hochsommer“, sagt sie. Die beste Zeit, sagt sie, sei bis nachmittags um vier. „Da laufen die Leute durch und schauen.“

Händler ärgern sich über Diebstähle

Gaby Koch arbeitet in einem Ingenieurbüro für Elektrotechnik. In den vier Adventswochen steht sie seit zehn Jahren auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt. Vor ihr liegen Löffel, Bretter und Salzstreuer aus dem auffällig gemaserten Holz des Olivenbaums. „Ich bekomme das Holz in Stämmen geliefert und verarbeite es dann weiter. Das ist sozusagen mein Hobby“, sagt Gaby Koch. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Caro, die vormittags die Schichten übernimmt. Wie es läuft, ist tages- und wochenabhängig. „Die Tendenz der Käufer geht schon Richtung Essen und Trinken, würde ich sagen. Aber ich fühle mich trotzdem wohl. Vor allem die Kollegen sind super“, so Koch.

Gaby Koch fertigt Löffel, Bretter oder Salzstreuer aus Olivenholz.

Marion und Michael Perl sind in diesem Jahr zum ersten Mal in der Adventsstraße. Davor hatten sie ihren Stand in der Maximilianstraße. „Die Gasse ist gut. Wir sind froh, dass vorne und hinten kein Essens- oder Getränkestand steht“, sagt Michael Perl. Den Schmuck fertigt Marion Perl größtenteils selbst. „Das ist mein Beruf und auch meine Leidenschaft“, sagt sie. „Schade ist, dass dieses Jahr der Diebstahl stark zugenommen hat“, sagt Michael Perl. Das Ehepaar ist mit dem Edelsteinschmuck auch auf der Auer Dult und Mittelaltermärkten unterwegs.

Für Marion Perl ist ihr Stand Beruf und Leidenschaft zugleich.

Für viele kleinere Händler sind vor allem die Touristen wichtige Kunden. Auch für Gabriele Kühr. Sie steht seit über 40 Jahren auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Gemeinsam mit ihrer Tochter betreibt die 71-Jährige eine Porzellanmanufaktur mit eigener Druckerei. Vor ihr stehen verzierte Krüge, Schüsseln und Tassen, mal mit Weihnachtsmotiv, mal in Augsburg-Optik. „Früher, als es die amerikanische Kaserne noch gab, kamen in der ersten Woche immer die Soldaten und kauften Krüge, um sie nach Hause zu schicken“, sagt Kühr. Die Zeiten haben sich geändert. Porzellan sei heute nicht mehr so beliebt wie früher. „Was mich hier am Leben hält, sind meine besonderen und individuellen Sachen.“

Gabriele Kühr bietet seit 40 Jahren ihre Waren auf dem Christkindlesmarkt an.

Sie und ihre Tochter arbeiten das ganze Jahr über am Weihnachtsmarktsortiment. „Mich schlauchen die langen Öffnungszeiten oder Aktionen wie die Einkaufsnacht. An Freitagen stehe ich hier von zehn Uhr morgens bis halb zehn abends“, sagt Kühr. „So spät kauft keiner mehr Porzellan bei mir. Dann stehe ich und sehe die Leute mit Essen und Trinken vorbeiziehen und bei mir geht gar nichts. Aber das sei den Besuchern natürlich vergönnt.“ Aufhören kommt für die 71-Jährige aber nicht infrage. Zuhause rumzusitzen kann sie sich nicht vorstellen. „Wenn Menschen vorbeikommen und unsere Sachen schön finden, ist das meine Belohnung. Und die Budenbetreiber untereinander halten zusammen.“

Positive Bilanz der ersten zehn Tage

Manuela Müller-Manz vom Landesverband der Marktleute und Schausteller zieht eine sehr positive Bilanz für die ersten zehn Tage. „Die Stimmung ist momentan sehr gut. Die vergangenen Tage waren umsatztechnisch stark und das Wetter hat mitgespielt.“ Klar seien Ereignisse wie die Lange Einkaufsnacht anstrengend, gerade für kleinere Betriebe mit weniger Personal. „Trotzdem will jeder auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Die Veranstaltung in Augsburg hat einen guten Ruf und ist beliebt“, so Müller-Manz. Auch, weil in Augsburg die Mischung der Buden passe. „Jeder alleine tut sich schwer.“

Dem Gefühl vieler Standbetreiber, Essen und Trinken würde tendenziell immer stärker nachgefragt, stellt Müller-Manz die reine Fläche der Stände entgegen. Da habe sich in den vergangenen Jahren nichts verändert. „Die Frontmeter werden von der Stadt sehr sorgfältig vergeben und dabei wird auf eine gute Mischung geachtet.“