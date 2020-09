vor 21 Min.

So funktioniert der Firmenlauf Augsburg im Corona-Jahr 2020

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Der Firmenlauf wird in diesem Jahr wegen Corona anders ausgetragen – jeder wird für sich laufen.

Plus Der Firmenlauf Augsburg wird 2020 zum ersten Mal virtuell ausgetragen. Dennoch werden Tausende unterwegs sein. Wie es abläuft und wo die Strecken sind.

Von Wilfried Matzke

Rund zwei Wochen bleiben noch bis zum neunten M-net-Firmenlauf. Los geht es am Mittwoch, 16. September, um 19 Uhr. Der Startschuss wird coronabedingt diesmal aber nicht vor dem Messezentrum abgegeben. Die Teilnehmer absolvieren heuer individuell oder mit einer Gruppe, die den Corona-Regeln entspricht, auf einer Strecke ihrer Wahl die gewohnte Firmenlaufdistanz von 6,3 Kilometern.

185 Bilder Die schönsten Bilder vom Augsburger Firmenlauf 2019 Bild: Peter Fastl, Andreas Lode, Ruth Plössel und Elena Winterhalter

Eine App übermittelt das Startsignal und erfasst nach 6,3 Kilometern die Laufzeit. „Firmenläufe bieten einen guten Einstieg für sportliche Newcomer“, sagt Katja Mayer, die Augsburger Veranstalterin. „Die Streckenlänge ist recht kurz und das Durchschnittstempo eher gemütlich“, erläutert die Sportwissenschaftlerin und Ex-Spitzentriathletin. Als typisch für die bundesweiten Firmenläufe gilt auch der hohe Anteil an Walkern mit oder ohne Stöcke. So sind bei den größten Rennen in Frankfurt, Köln und München mehr als die Hälfte der Teilnehmer im zügigen Gehtempo unterwegs.

Firmenlauf Augsburg: Walker können auch ohne viel Training antreten

Als Walker mit einer gewissen Grundfitness könne man ohne Training beim M-net-Firmenlauf antreten, sagt Mayer. Als Jogger sollte man sich jedoch auf die 6,3 Kilometer vorbereiten. Wer jetzt erst mit dem Trainieren beginnt, kann sich noch psychisch auf das Rennen einstellen und sein richtiges Tempo finden. „Man tastet sich am besten mit etlichen Gehpausen an die Streckenlänge heran“, erklärt Katja Mayer. Allerdings empfehle sich, in den letzten beiden Tagen vor dem Rennen nicht mehr zu trainieren. Eines möchte die Firmenlauf-Chefin den Jogging-Einsteigern ans Herz legen, die älter als 35 Jahre sind: „Der Hausarzt sollte für die Teilnahme sein Okay geben“, sagt sie.

Katja Mayer und ihr Team von der km-Sport-Agentur haben sich in diesem Jahr einen besonderen Service einfallen lassen. In und um Augsburg wurden elf Trainingsstrecken von genau 6,3 Kilometern ausgesucht und markiert. Wer will, kann außerdem die Navidaten auf sein Smartphone oder seine Laufuhr herunterladen.

M-net-Firmenlauf soll Teilnehmern abwechslungsreiche Touren bieten

Neben zwei Sightseeingtouren durch die Innenstadt und den klassischen Augsburger Laufstrecken werden auch bislang kaum bekannte Touren präsentiert. So dürften bislang nur wenige gewusst haben, wie kurzweilig und sogar hügelig das Training im Grüngürtel um das Güterverkehrszentrum sein kann. Hier und anderswo in und um Augsburg ist auch in den nächsten Tagen mit einem erhöhten Läuferaufkommen zu rechnen. Verständlich, denn etwa jeder 80. Erwachsene aus der Region wird beim M-net- Firmenlauf mitmachen und sich darauf mehr oder weniger gründlich vorbereiten.

Katja Mayer ist die Veranstalterin hinter dem Firmenlauf in Augsburg. Bild: Ruth Plössel (Archivfoto)

Wertungen gibt es wie bei allen bisherigen Firmenläufen wieder für Männer-, Frauen- und Mixed-Teams mit jeweils vier Teilnehmern. Alle 7000 Startplätze sind bereits vergeben, eine Anmeldung ist laut Mayer deshalb nicht mehr möglich. Was die Startgebühr betrifft, geht ein Euro pro Teilnehmer an das Sozialkaufhaus Contact.

