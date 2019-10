vor 53 Min.

So gibt es Post von Christkind, Zahnfee und Co.

Ein junges Augsburger Unternehmen will Kindern eine Freude und eine Zauberwelt lebendig machen

Von Andrea Wenzel

Wer kennt den Brief ans Christkind nicht? Früher hat man ihn selbst verfasst und gehofft, dass er rechtzeitig vor der Bescherung abgeholt wird. Später hat man als Eltern oder Großeltern den Kindern dabei geholfen, die Weihnachtspost zu gestalten. Schade nur, dass nie eine Antwort kam. Übrigens auch nicht vom Osterhasen, der Zahnfee oder dem Nikolaus... Ein junges Augsburger Start-up will das jetzt ändern. Auf seiner Webseite www.post-fuer-kinder.de bietet es den Service personalisierter Kinderbriefe von Sagen- und Märchenfiguren, aber auch vom Weihnachtsmann, dem Christkind, der Zahnfee, einem Engel oder vom Osterhasen an.

Die Texte werden jeweils von Hand von Schönschreibern verfasst und der Umschlag mit einem Wachssiegel verschlossen. „Letzteres ist eine vom Aussterben bedrohte, alte Tradition. Wir erhalten sie so am Leben. Das unterscheidet uns, wie die handgeschriebenen Zeilen, auch von den Mitbewerbern“, erzählt Mitgründer Thomas Fambach.

Die Idee dazu kam seinem Kollegen Ioannis Papachristos, weil er als Kind Geschichten liebte und in seiner eigenen Fantasiewelt lebte. „ Jedes mal aufs Neue war ich enttäuscht, dass keine Antwort auf meine Briefe an den Weihnachtsmann kam“, erinnert er sich. Heute, da er selbst Vater zweier Kinder ist, möchte er genau das möglich machen und die zauberhafte Welt der Fantasie und Märchen für die Kleinen zum Leben erwecken.

Helfen müssen dabei die Erwachsenen. Also Eltern, Oma, Opa, Tanten oder Onkel, die auf www.post-fuer-kinder.de den jeweiligen Brief samt kleiner Überraschung – angepasst an das jeweilige Kind und den Anlass – in Auftrag geben können. Kostenpunkt pro Brief, egal von welchem Fantasiewesen: 19,95 Euro.

Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter der Adresse: www.post-fuer-kinder.de.

