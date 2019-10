vor 38 Min.

So gibt man beim Tanzen eine gute Figur ab

Für passionierte Tänzer ist eine Ballnacht wie der Augsburger Presseball die Krönung, weiß Jochen Preuss von der Tanzschule Trautz & Salmen. Worauf Besucher achten sollten.

Von Miriam Zissler

In Kürze startet die Ballsaison. Für viele Paare wird es die erste Möglichkeit zum Tanzen in dieser Saison sein. Können Sie die Nervosität vor einem großen Tanzabend verstehen?

Jochen Preuss: Aber natürlich. Wer nicht regelmäßig tanzt, bei dem schleichen sich Unsicherheiten ein. Da schwirren einem Fragen durch den Kopf: Mit welchem Fuß fange ich jetzt an und zu welcher Musik tanze ich welchen Tanz?

Wer hat es in der Situation schwerer: Die Frau oder der Mann?

Preuss: Ganz ehrlich: der Mann. Denn er soll ja auch noch führen. Die Frau steht dann gegenüber und vermittelt: Jetzt mach! Das setzt einen dann schon unter Druck, da man sich verantwortlich fühlt und ja nichts falsch machen will.

Und wenn doch etwas schiefgeht?

Preuss: Dann ist das auch nicht schlimm. Wer sich bei einer Figur oder Drehung unsicher fühlt, der lässt sie einfach weg. Das ist kein Beinbruch. Auf einem Ball, wie dem Augsburger Presseball, kommt es darauf an, Spaß zu haben. Für Frauen und Männer, die gerne tanzen, ist solch ein Ball die Krönung.

Das Tanzen ist bei Ihnen berufliche und persönliche Leidenschaft in einem. Bei Tanzkursen in Augsburg und dem Umland sind Sie beinahe täglich auf der Tanzfläche. Was ist der Unterschied zu einem großen Ballabend?

Preuss: In der Tanzschule gewinnen die Teilnehmer mit der Zeit Sicherheit. Da kennen sie den Saal, die anderen Paare und können sich bei Unstimmigkeiten oder Problemen sofort Hilfe beim Tanzlehrer holen. Das fehlt natürlich auf der Tanzfläche eines Balls. An solch einem Abend macht man sich schick und trägt Kleidung und Schuhe, die man sonst nicht so oft anhat. Da ist man als Ballbesucher anfangs womöglich ein wenig aufgeregt, was aber auch sehr schön ist. Denn es ist nun einmal etwas Besonderes.

Wie gebe ich dann auf dem Parkett eine gute Figur ab? Zeige ich mein Können durch einen besonders rasanten Tanzstil mit ausladenden Figuren und Drehungen?

Preuss (lacht): Nein. Anfangs ist auf Bällen die Tanzfläche immer sehr voll und jedem Paar bleibt nur wenig Platz. Das bedeutet, dass die Paare aufeinander Rücksicht nehmen und mit kleinen Schritten und kleinen Armbewegungen tanzen. Später, wenn es die Tanzfläche zulässt, können die Tänze dann auch größer getanzt werden.

Beobachten Sie auf der Tanzfläche die umliegenden Paare?

Preuss: Ja, die habe ich immer im Blick. Dann weiß ich, in welche Richtung sie tanzen und drehen. Das Wichtigste ist, dass meiner Partnerin nichts passiert und sie keine Tritte abbekommt. Ein Tritt mit dem Absatz eines High Heels kann ganz schön wehtun.

Wie reagieren Sie bei besonders temperamentvollen Tanzpaaren in Ihrer Umgebung?

Preuss: Zunächst kann ich mich und meine Tanzpartnerin so drehen, dass ich dieses Paar im Rücken habe. Dann ist meine Partnerin schon einmal außer Gefahr. Ich habe allerdings auch schon einmal die Seite der Tanzfläche gewechselt, weil ein Paar so wenig Rücksicht nahm.

Was raten Sie Tanzpaaren auf einem Ball?

Preuss: Ich finde es gut, sofern es die Partner zulassen, dass an einem Tisch auch einmal die Tanzpartner durchwechseln. Denn das fördert die Kommunikation und so kommen vielleicht auch Frauen und Männer zum Tanz, deren eigentlicher Partner nicht tanzen will.

Mit einem Youtube-Video kann man heutzutage vieles lernen: Bruchrechnen, wie man einen Fernseher installiert oder einen Granatapfel öffnet … Eignet sich das auch, um die verstaubten Tanzkenntnisse aufzufrischen?

Preuss: Es gibt gute und schlechte Videos auf Youtube. Da muss man erst mal das Richtige erwischen. Wenn man sich zu Hause ein Video ansieht und danach tanzt, fehlt immer eine Person, die korrigiert und viele nützliche Hinweise gibt, nämlich der Tanzlehrer. Man will sich ja schließlich nicht Falsches antrainieren. Zum Start der Ballsaison kommen zu uns einige Paare und nehmen noch eine Übungsstunde. Wir bieten vor dem Presseball auch extra einen Ballvorbereitungstermin an.

Was üben Sie dort?

Preuss: Wir frischen in den eineinhalb Stunden den langsamen Walzer, Wiener Walzer und Disco-Fox auf. Wer diese drei Tänze drauf hat, der ist auf einem Ball gut aufgehoben.

Jochen Preuss, 43, ist Teilhaber der Augsburger Tanzschule Trautz & Salmen und tanzt leidenschaftlich gerne.

Die Tanzschule Trautz & Salmen veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, 10.30 Uhr, einen Ballvorbereitungskurs. Kosten: 15 Euro pro Person. Anmeldung unter Telefon 0821/577077 oder E-Mail tanzen@trautz-salmen.de.

