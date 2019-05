00:30 Uhr

So hat Augsburg in den Stadtteilen gewählt

Alle Bezirke werden von CSU oder Grünen gewonnen, die SPD kommt nirgends über 12,4 Prozent. Ein Blick in einzelne Viertel birgt Überraschungen

Von Jan Kandzora

In der Firnhaberau ist die CSU-Welt noch in Ordnung. 39,8 Prozent der Wähler haben hier zur Europawahl für die CSU gestimmt, in Augsburg der beste Wert. Insgesamt machten in der Stadt 30,7 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Christsozialen. Vier Prozent weniger als zur Europawahl vor fünf Jahren, dennoch erhielt die CSU damit die meisten Stimmen. Ihre Hochburgen liegen tendenziell eher am Stadtrand, wie in der Hammerschmiede (39,2 Prozent), Bergheim (39,5 Prozent) und Inningen (39,4 Prozent). Besonders wenige Stimmen erhielt die Partei im Viertel Links der Wertach Süd – lediglich 17,2 Prozent. Auch in Innenstadtbezirken schnitt die CSU teils eher schlecht ab, etwa im Stadtjägerviertel (18,6 Prozent).

Überraschend ist dies nur bedingt: In den eher ländlich geprägten Außenbezirken der Stadt schneidet die CSU traditionell gut ab, im Lechviertel beispielsweise hingegen nicht. Die Altstadt gilt gemeinhin als Ort, der politisch eher grün eingestellt ist. Was sich im aktuellen Wahlergebnis bestätigt: 39,6 Prozent der Menschen im Lechviertel haben dieses Mal den Grünen ihre Stimme gegeben, noch einmal zehn Prozent mehr als bei der Europawahl vor fünf Jahren.

Auch sonst dürfte die Welt der Augsburger Grünen nach dieser Wahl sehr in Ordnung sein. Die Partei hat die SPD zur Europawahl als zweitstärkste Kraft in Augsburg abgelöst und kommt insgesamt auf 25,6 Prozent der Stimmen. In 15 der 42 Stadtbezirke hat sie sogar die meisten Stimmen erhalten: in allen Vierteln der Innenstadt, in Teilen Pfersees und Göggingens sowie im Hochfeld und im Antonsviertel. Am schlechtesten schnitten die Grünen in Oberhausen-Nord ab, hier bekamen sie 15,9 Prozent der Stimmen.

Es ist eine Zahl, die zugleich die Misere einer anderen Partei verdeutlicht. Denn der schlechteste Wert der Grünen ist immer noch deutlich besser als der beste Wert der SPD in der Stadt, deren Welt in Augsburg bei dieser Wahl nirgends mehr in Ordnung ist. Blickt man auf die Europawahl, so hat sich der Stimmenanteil der SPD in der Stadt halbiert – von 20,5 auf 10,1 Prozent. Damit fallen die Sozialdemokraten im Vergleich zur jüngsten Landtagswahl zumindest nicht aus dem Rahmen, damals kam die Partei auf etwas mehr als 11 Prozent. Zur jetzigen Europawahl pendeln die Werte zwischen 7,5 (Georgs- und Kreuzviertel in der Innenstadt) und 12,4 Prozent (Bärenkeller). Ein Höchstwert von 12,4 Prozent: Von einer „Hochburg“ kann man da nicht mehr sprechen. Zur Europawahl 2014 war die Partei zumindest in 19 Stadtvierteln auf mehr als 20 Prozent gekommen und hatte gegenüber der Wahl von 2009 um fünf Prozentpunkte zugelegt.

Zum zweiten Mal bei einer Europawahl teilgenommen hat die AfD. Sie erhielt 8,9 Prozent, etwas weniger als 2014 (10,4 Prozent). Am besten schnitt die AfD in Oberhausen-Nord (16,7 Prozent) ab, besser auch als vor fünf Jahren (10,8 Prozent). Vergangenes Jahr hatte sie dort bei der Landtagswahl aber 23,8 Prozent geholt. Im Univiertel kommt die AfD auf knapp 15 Prozent, im Innenstadtbereich sind ihre Zahlen eher mager, im Lechviertel etwa bei 3,3 Prozent.

Einen überraschend hohen Anteil an Stimmen hat bei dieser Europawahl die Satirepartei „Die Partei“ erhalten, so auch in Augsburg. Die Kleinpartei wird hier zwar in vielen Statistiken wie üblich unter „Sonstige“ geführt, hat aber mit 3,3 Prozent nicht viel weniger Stimmen als FDP (3,6 Prozent) oder Linkspartei (3,9 Prozent) und mehr als die Freien Wähler (3,2 Prozent). Höchstmarke: Im Viertel Links der Wertach Süd kommt „Die Partei“ auf 8,7 Prozent. Die Linke erhielt gegenüber der Europawahl von 2014 weniger Stimmenanteile, damals hatte sie 5,0 Prozent. Am meisten Stimmen hat sie aus Oberhausen bekommen, hier wählten sie im Viertel Links der Wertach Süd 8 Prozent der Menschen und Links der Wertach Nord 7,6 Prozent. Die FDP, die ihr Ergebnis mit 3,6 Prozent gegenüber 2014 leicht steigern konnte (damals 2,7 Prozent), schnitt in Teilen der Innenstadt sowie Göggingens am besten ab, hier jeweils mit 5,6 Prozent.

Ein ebenfalls auffälliger Wert: Deutlich mehr Augsburger haben ihre Stimme abgegeben als noch 2014 bei der Wahl zuvor. Die Beteiligung stieg von 36,3 Prozent auf 55,6 Prozent. Insgesamt 105759 Wahlberechtigte gaben ihre Stimmen ab, 190297 Menschen hätten es tun können. Die wenigsten Stimmen in der Stadt bekamen die „Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)“, die von lediglich zwölf Menschen gewählt wurde, und der rechtsextreme „III. Weg“ (15 Stimmen).

Themen Folgen