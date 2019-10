vor 35 Min.

So kamen die ersten Augsburger "Light Nights" bei den Besuchern an

Wenn alles dunkel ist, erstrahlen Augsburgs schönste Gebäude in neuem Licht. Eine spezielle 3D-Show lockte am Samstagabend viele in die Stadt. Was sie sich für die Zukunft wünschen.

Von Miriam Scheibe

New York, Moskau, Peking - und jetzt Augsburg. Die Macher des "Festival of Lights" wissen, wie man Städte in Szene setzt, am Wochenende zeigen sie den Augsburgern, wie schön ihre Stadt auch bei Nacht sein kann. Zahlreiche Gebäude an Fugger- und Rathausplatz waren am Samstagabend beleuchtet. Entsprechend voll war die Innenstadt: Viele waren gekommen, um sich das Lichtspektakel anzusehen.

Eine davon war Melanie Gabber, die mit ihrer Familie aus Friedberg gekommen ist, um das Lichterspektakel zu bewundern. Sie war von der zehnminütigen Show begeistert. Auch ihre beiden Kinder fanden die Lichtshow super. Besonders gefielen der 40-Jährigen die 3-D-Effekte, die Musikuntermalung fand sie „gigantisch“.

Die Kahnfahrt auf dem Augsburger Rathaus

Josefine Waldeck aus Augsburg fand die Lichtshow am Rathaus sehr schön. Besonders toll gefiel der 27-Jährigen, dass Augsburger Sehenswürdigkeiten wie die Kahnfahrt via Projektion auf den Fassaden von Rathaus und Perlach zu sehen waren. Gern würde sie halbjährlich eine solches Event in Augsburg haben.

Weit angereist für die Lichtshow ist Christoper Pupeter. Der 41-jährige Österreicher macht gerade mit seiner Familie am Ammersee Urlaub und ist von dort aus nach Augsburg gefahren. "Super toll" findet er die „Light Nights“, das Ganze sei eine „coole Idee“ und könne ruhig öfter stattfinden.

Armin Beck, 62, aus Augsburg gefallen die „Light Nights“ ebenfalls sehr gut. Noch besser fände er die Lichtshow am Rathaus, wenn sich nicht alle 20 Minuten dasselbe Video wiederholen würde, sondern wenn es verschiedene Varianten gäbe, sodass man den ganzen Abend bei den „Light Nights“ verbringen könnte ohne sich zu langweilen. Auch vom Fuggerplatz hätte der 62-Jährige sich mehr erwartet. Trotzdem könnten die „Light Nights“ seiner Meinung nach öfter stattfinden, etwa halbjährlich im Frühjahr und Herbst.

Auch Lothar Winkler, 61, könnte sich ein Event wie die „Light Nights“ zweimal jährlich in Augsburg gut vorstellen. Die Lichtshow am Rathaus hat dem Augsburger sehr gut gefallen, vor allem von dem Zusammenspiel vom Licht mit den Fenstern des Rathauses sei er begeistert gewesen. Einzig die Musik störte den 61-Jährigen, lieber wäre ihm eine einheitliche Musikrichtung für die Dauer der Lichtshow gewesen.

Kommen die Light Nights Augsburg wieder?

Die "Light Nights Augsburg" finden diesen Samstag und Sonntag erstmals in Augsburg statt, die Stadt lässt sie sich einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten. Die Idee dahinter ist, die eher "eventarme" Herbstzeit mit einer solchen Aktion zu beleben und mehr Menschen in die Innenstadt zu locken. Auch während der Augsburger Sommernächte sind die Fassaden von Rathaus, Ulrich und anderen Gebäuden angestrahlt. Die "Light Nights" wollen aber etwas mehr bieten, weshalb unter anderem auch mit dem Künstler Jörn Hanitzsch zusammengearbeitet wird.

Auch am Sonntag wird die Innenstadt nochmals beleuchtet, wiederum von 19 bis 23 Uhr. Ob die "Light Nights" auch kommendes Jahr stattfinden, wird sich laut Auskunft der Veranstalter von " Augsburg Marketing" erst noch entscheiden. Man wolle abwarten, wie das Spektakel bei den Bürgern ankomme. So, wie es sich am Samstagabend anhörte, machen die Besucher den Veranstaltern die Entscheidung leicht.

