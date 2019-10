So kann man sich vor Einbrechern schützen - fünf Tipps

Plus Mit dem Herbst steigt in der Regel auch die Zahl der Einbrüche. Wie kann man sich schützen? Wir geben Tipps und erklären, was es mit "Gaunerzinken" auf sich hat.

Markieren Einbrecher lohnende Orte mit Zeichen?

Es gibt immer wieder Meldungen über „Gaunerzinken“. Dabei handelt es sich um angebliche Markierungen an Häusern, mit denen Einbrecher anderen Tätern den Weg zu lohnenden Zielen weisen. Hauptkommissar Hans-Jürgen Müller sagt, in seiner jahrzehntelangen Arbeit sei ihm kein Fall bekannt geworden, bei dem Einbrecher ein Haus oder eine Wohnung markiert hätten. Einmal entpuppte sich ein solches Symbol als Markierung einer Zeitungsausträgerin für ihre Vertretung. Müller hält es auch für möglich, dass Spendensammler eine Markierung anbringen. Bei Einbrüchen spiele es jedenfalls keine Rolle.

Wie schütze ich mein Haus oder meine Wohnung am besten vor Einbrechern?

Die Kripo rät in der Regel dazu, in Sperrtechnik zu investieren, die es Einbrechern schwerer macht, Fenster und Türen zu öffnen. Das ist meist günstiger als der Einbau einer Alarmanlage – und bringt nach Einschätzung der Experten auch mehr.

Mit Licht gegen Einbrecher

Gibt es einfache Tricks, um Einbrecher abzuhalten?

Ja. Tipp Nummer eins der Polizei: Eine Lampe im Wohnbereich mit einer Zeitschaltuhr verbinden. Die Lampe sollte automatisch eingeschaltet werden, wenn die Dämmerung einsetzt. So wirkt die Wohnung bewohnt. Weitere Tricks: Den Garten so freischneiden, dass man Fenster und Türen von außen gut sehen kann. Außerdem sollte man die Gitter an den Lichtschächten mit Haken so befestigen, dass ein Täter nicht einfach das Gitter herausheben kann. Stühle und Tische auf der Terrasse werden von Tätern immer wieder als Kletterhilfe genutzt. In der Herbst- und Winterzeit am besten ganz wegräumen. Wer mehrere Tage wegfährt, der sollte dafür sorgen, dass der Briefkasten geleert und im Winter auch die Wege geräumt werden.

Was tun, wenn ich eine verdächtige Person bemerke?

Niemand muss sich in Gefahr bringen. Das heißt: Den mutmaßlichen Einbrecher nicht stellen, sondern lieber sofort über die Notrufnummer 110 die Polizei verständigen. So gelingt es immer wieder, Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen.

Augsburger Polizei gibt Tipps

Wie kann ich mich über das Thema Einbruch informieren – und herausfinden, ob mein Haus oder meine Wohnung sicher ist?

Die Kripo ist in den nächsten Wochen mit Infoständen in der Region präsent: Am Dienstag, 15. Oktober, von 10 bis 16 Uhr am Stadtplatz in Aichach; am Donnerstag, 24. Oktober, von 12 bis 20 Uhr am Rathausplatz in Augsburg bei der Tourist-Information – und am Donnerstag, 7. November, von 10 bis 18 Uhr im Bürgerbüro des städtischen Verwaltungsgebäudes an der Blauen Kappe in Augsburg. Experten der Kripo Ei machen auf Wunsch auch kostenlose Hausbesuche und geben Tipps zur Einbruchssicherheit. Termine kann man vereinbaren unter der Telefonnummer 0821/323-3737. (jöh)

